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滑IG沒新動態卻跳出一堆陌生貼文 網友崩潰：好商業模式

聯合新聞網 / 綜合報導
不少Instagram用戶發現，近期的介面會在用戶滑完所有IG還沒看過的動態貼文後，就跳出一堆「建議貼文」。 圖／擷取自「塔科女子」網站
不少Instagram用戶發現，近期的介面會在用戶滑完所有IG還沒看過的動態貼文後，就跳出一堆「建議貼文」。 圖／擷取自「塔科女子」網站

在社群平台當道的時代，不少Instagram用戶發現，近期的介面會在用戶滑完所有IG還沒看過的動態貼文後，就跳出一堆「建議貼文」。不少用戶因此疑惑，明明從未追蹤那些帳號，「建議貼文」也未必是自己感興趣或經常搜尋的內容，不禁訴苦道「超討厭！完全不想看到別人的貼文啊！」。

習慣使用Instagram的網友，近期應該會觀察到，當滑到介面出現「沒有其他新動態了」的字樣後，就會看到一些從未追蹤或搜尋過的建議貼文，對於不喜歡的人來說，不免感到心煩。就有網友在Dcard上抱怨，明明可以透過介面上的「放大鏡圖示」，去搜尋尚未追蹤的帳號來查看其貼文動態，搞不懂為什麼還要跳出一堆「建議貼文」，直呼「為何要多此一舉呢」？

此文一出，不少網友也留言抱怨，表示「真的好討厭！硬要佔據我的頁面」、「要點『查看舊貼文』才會跑出來，真的很討厭」、「我也不喜歡，改成這樣沒比較好啊」、「完全不想看到別人的貼文啊！好商業模式」。

對此，「塔科女子」網站報導，自從IG新增了「建議貼文」後，用戶已經無法像以前那樣一直往下滑就能看到舊動態貼文。雖然IG會根據每位用戶的使用行為來呈現該用戶可能會感興趣的內容，不過若跳出的內容是用戶不感興趣的，那麼只要點選「查看較舊的貼文」，就一樣可以查看了。

此外，「塔科女子」也聲明，目前IG尚未推出可以關閉或隱藏「建議貼文」這項功能，所以用戶要是覺得IG推薦的貼文實在是太無聊，也不希望再度看到同樣的主題，那麼可以點選該則建議貼文右上角的「⋯」圖示，然後選擇「沒興趣」，如此兩個步驟就完成了。

「塔科女子」網站報導，雖然IG會根據每位用戶的使用行為來呈現該用戶可能會感興趣的內容，不過若跳出的內容是用戶不感興趣的，那麼只要點選「查看較舊的貼文」，就一樣可以查看了。 圖／擷取自「塔科女子」網站
「塔科女子」網站報導，雖然IG會根據每位用戶的使用行為來呈現該用戶可能會感興趣的內容，不過若跳出的內容是用戶不感興趣的，那麼只要點選「查看較舊的貼文」，就一樣可以查看了。 圖／擷取自「塔科女子」網站

「塔科女子」網站指出，目前IG尚未推出可以關閉或隱藏「建議貼文」這項功能，所以用戶要是覺得IG推薦的貼文實在是太無聊，也不希望再度看到同樣的主題，那麼可以點選該則建議貼文右上角的「⋯」圖示，然後選擇「沒興趣」，如此兩個步驟就完成了。 圖／擷取自「塔科女子」網站
「塔科女子」網站指出，目前IG尚未推出可以關閉或隱藏「建議貼文」這項功能，所以用戶要是覺得IG推薦的貼文實在是太無聊，也不希望再度看到同樣的主題，那麼可以點選該則建議貼文右上角的「⋯」圖示，然後選擇「沒興趣」，如此兩個步驟就完成了。 圖／擷取自「塔科女子」網站

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