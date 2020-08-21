Google Search以卡片方式讓人更快找到工作、食譜 或是進行商品比價

針對使用者經常透過Google Search在商品購買前做好功能與價格比較功課，或是用於尋找菜單食譜內容，甚至透過Google Search搜尋工作職缺，Google在此類使用需求增加以卡片形式呈現的搜尋結果，並且會依照使用者搜尋記錄自動加入更精準的查詢結果，並且依照時間做更新，避免使用者找到舊資訊。

依照Google說明，由於此類需求通常是以尋找近期資訊為主，例如尋找工作職缺就不太可能需要舊資訊，而購買新產品時也主要會以最新報價等資訊為重，因此這時候提供使用者的內容舊應該是以貼切當下需要最新資訊的需求為優先，並且透過卡片資訊提供更直覺的資訊傳遞效果，並且可讓使用者回顧近期查詢內容。

而此項功能必須配合使用者登入個人帳號，藉此讓Google Search能記錄使用者近期查找內容，並且依照此類數據分析使用者可能還想知道資訊。目前看起來，此項功能將會先針對行動裝置提供更新，藉此更貼近使用者日常需求。

在搜尋商品時，搜尋結果會透過卡片形式列舉搜尋商品的最新報價、評論內容，而當使用者後續再次搜尋相同內容時，則會顯示更新後的報價，讓使用者能進一步比價。在搜尋工作職缺時，同樣也會顯示近期列出職缺，若職缺已經找到合適人選，則不會再於搜尋結果內出現，或是會加上更新職缺資訊，避免造成使用者求職困擾。

至於在食譜資訊部分，則會依據使用者查找內容，藉由圖像導向方式協助使用者快速找到合適食譜，並且能進一步找到關連食譜資訊，同時透過縮圖方式讓使用者快速分辨。

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