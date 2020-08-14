Have I been pwned？檢查你的E-mail、信用卡等個資是否已被駭客竊取

近年來大型網路服務被駭客入侵，竊取用戶個資的新聞層出不窮，只要一不小心，可能就是數十萬，甚至數百萬筆使用者資料被公佈在網路上，這些資料包含帳戶名稱、E-mail 、密碼，信用卡資料等等，雖然大部分的服務都會以加密方式來處理使用者的密碼，但要是密碼組合太過簡單，也是有可能遭到破解的。

國外有個網站「Have I been pwned?」，收錄這幾年來被駭客竊取、公佈在網路上的名單資料，只要輸入你的 E-mail，即可快速比對這些被竊取的資料裡有沒有你的個資。pwned 是什麼意思呢？其實這是一個駭客用語，由 “owned” 演化而來，有「被攻破、入侵或是控制」的意思。

目前網站有的資料包含 Adobe、Stratfor、Gawker、Yahoo!、Pixel Federation、Sony，六個之前被駭客攻陷的服務，E-mail 清單超過 1.5 億個（其中 Adobe 就貢獻了大部分），如果你對於這些網站被入侵的資訊有興趣，網站也提供了相關的說明和鏈結。

Pseric 試著輸入幾個自己常用的電子郵件地址，也在先前曝光的名單裡（代表我的帳戶資料已經外流）。如果你發現了自己的 E-mail 個資可能早已被洩漏，記得要更換一下常用的密碼，以增加帳戶安全性。

網站名稱：Have I been pwned? 網站鏈結：http://www.haveibeenpwned.com/

開啟網站後，直接輸入你的 E-mail 地址，點擊 “pwned?” ，若跳出綠色框框，代表沒有在網路流傳的名單裡找到你的 Email 記錄。

如果你檢測的結果是紅色框框，網站也會顯示「在幾個被駭的服務裡找到你的 E-mail」，底下也會跳出相關說明，例如下圖就是 E-mail 在之前 Adobe 被入侵的事件裡遭竊，有這種情形記得趕快去改一下密碼。

若你對於這個網站有疑慮，可以在 FAQs 裡找到更多問題與解答。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》