兩大敗筆…YouTube社群字幕掰了 九月終止社群協力功能

YouTube 宣布，因為社群協力字幕使用率太低，又常常夾帶垃圾訊息，將在九月終止這項功能。

上週 YouTube 宣布了將於 2020 年 9 月 28 日關閉讓網友幫忙上字幕、翻譯標題的社群協力功能，現有已編輯好的字幕草稿也必須在此之前發布，而已經公開的字幕則會保留下來，頻道創作者可以繼續管理已經存在的字幕。

社群協力功能讓觀眾可以主動翻譯影片標題和 CC 字幕，頻道擁有者可以審核與管理這些字幕，為擁有跨國粉絲的創作者迅速提供準確的不同語言內容，進而接觸到更廣大的收視族群。對粉絲社群來說，也能直接透過正版管道貢獻翻譯好的字幕內容。

根據 Google 發表的公告，終止社群協力功能主因有二：

1.此功能使用率過低，上個月僅 0.001% 的頻道有採用社群協作，佔總觀看時間的 0.2%，大部分的創作者還是透過第三方服務或工具來上字幕。 2.儘管使用率低，但這些協作內容又常常夾帶垃圾訊息、宣傳與濫用資訊等等，造成管理上的困難。

為了協助創作者適應過渡期，過去 60 天內有在至少 3 部影片中使用社群協作功能的創作者將會收到 YouTube 通知，並收到字幕翻譯協作服務 Amara.org 6 個月的訂閱費用作為補償，YouTube 也列出有優惠和折扣的第三方字幕服務合作夥伴。

關閉社群協作除了引起分散在世界各地不同語言的觀眾反彈，更是大大地影響了聽障族群創作者與觀眾的權益。

除了創作者自己想辦法手動翻譯並上傳以外，Google 近期也一直在 AI 自動語音轉文字和翻譯的技術上上持續前進，不過精準度還是遠遠比不上人類使用者提供的字幕，尤其英語以外的語言字幕，要到堪用在長影片的程度恐怕還有段不小的距離。

雖然 Google 說這項功能使用狀況不普遍，僅佔觀看時數 0.2%，但取消這個功能倒是引起社群不小的反彈，本文截稿前在美國連署網站 Change.org 上已經有發起目標 50 萬人的連署，目前已超過 35 萬人連署，希望 Google 收回成命，別取消社群協力字幕功能。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》