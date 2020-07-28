以量計價 AWS開放串接與Twitch相同的互動直播服務功能

亞馬遜旗下雲端服務AWS宣布推出名為Amazon IVS (Interactive Video Service)互動影音服務，標榜與亞馬遜旗下直播互動服務Twitch採用相同技術，目前更應用在亞馬遜旗下直播服務Amazon Live，以及包含17Live直播，或是DeNA旗下Pococha直播服務。

AWS標榜Amazon IVS服務可在短短幾分鐘內完成設定，並且讓使用者透過網頁或手機app進行直播互動，相比目前市場常見影音串流技術約有20-30秒延遲情況，更強調延遲時間可低於3秒左右，並且可對應數百萬規模觀眾同時上線觀看。

此外，透過開發工具組與API資源串接，更可讓開發者在直播服務內串接諸如虛擬聊天室、投票或問卷調查，甚至也能加入主持問答及內容推廣功能。至於費用計算方式，則是僅需支付影音串流輸入、輸出時鎖使用數據流量，無需事先支付費用，或是額外支付其他費用。

依照亞馬遜說明，藉由串流影音直播已經成為主流應用模式，而除了透過現場直播內容，越來越多使用需求更包含更具體的線上互動，同時也期望能進一步提昇直播畫質，並且減少直播時的延遲。為了符合此類需求，提供直播內容的業者往往必須支付高額網路頻寬費用，以及相關器材設備所需花費成本，甚至需要針對不同需求提供各項調整，讓不同使用條件環境下的觀看體驗維持一致。

因此AWS藉由本身雲端服務資源，透過API資源與開發工具等資源，讓開發者、企業端能透過更簡單方式建置直播服務，同時可藉由AWS服務提供延遲時間低於3秒、對應更高播放畫質，更因應需求增加更豐富互動性，並且能加上多元應用功能，藉此讓線上直播有更高互動性。

而Amazon IVS管理主控台，以及用於串流控制與製作的API內容，目前分別在美國東部 (維吉尼亞北部)、美國西部 (奧勒岡)及歐洲 (愛爾蘭)等區域提供，至於影片擷取及傳送功能則可在全球地區使用，同時相關基礎建設所採用獨立託管網路架構，目前均針對直播功能進行最佳化。

目前包含亞馬遜本身提供Amazon Live、17Live直播、Blackboard、DeNA旗下Pococha，以及ScreenCloud均採用Amazon IVS服務技術運作，同時亞馬遜旗下Twitch也採用相同技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》