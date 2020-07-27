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美食當前「讓相機先吃」是禮儀？她一句話讓網友看了罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
吃飯先拍照是禮儀，還是個人癖好。 圖／Ingimage
吃飯先拍照是禮儀，還是個人癖好。 圖／Ingimage

隨著社群網站興起，拍照打卡是現代人必做的事，不過遇到這種情況該怎麼辦？近日推特一篇文章引起網友討論，漫畫家完成一名IG女網友的願望，畫出她與朋友吃飯時遇到的狀況，IG女認為「先拍照留念後再吃才是對料理的禮儀」，網友看完也回應「我不反對拍照。但是，當它被稱為禮儀時有點奇怪」。

原Po發出一張漫畫並打上「這是Instagram女生的要求」，從漫畫中看到，漫畫裡的女子拿起手機為美食拍照，看到一旁友人開動了，女子說「幾秒鐘都不能忍，到底有多餓？是戰後時代的人嗎？」，女子更直嗆「先拍照留念後再吃才是對料理的禮儀，跟這種人一起吃飯會感到悲傷」。

網友看了漫畫，有人認同拍照是禮儀，「我懂！跟這種人出去吃飯會忍不住懷疑他的品行」、「真的是這樣，約這種人出去吃飯也不開心，不如就不約了」、「也許這是一個釣魚故事」。

不過IG女所言，引發更多網友炮轟「首先的禮節是吃下美味。無論你是拍照還是不拍照都要立即吃，這是一種讓美食更好吃的好方法」、「我真的希望你即使在戰爭中也要記住這一點！」、「你可以自由拍照，但是您應該停止做強迫他人的事情」、「料理不是為了讓人拍照才做的，是為了讓人食用」。

漫畫家畫出IG女的想法，引起網友討論。圖擷自twitter
漫畫家畫出IG女的想法，引起網友討論。圖擷自twitter

推特 Instagram

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