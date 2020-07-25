Google Search搜尋結果強制以行動網頁為優先 將延後至明年3月執行

今年3月原本宣布將從9月起強制以行動網頁作為Google Search搜尋排序結果優先考量，但考量部分因素影響，Google表示將使這項政策執行時間延後至明年3月。

而延後執行的原因，除了可能與今年因為疫情影響，造成不少企業行號必須調整員工工作模式，因此可能也連帶影響針對行動網頁內容建置及調整進度，加上Google發現轉向以行動網頁內容進行搜尋引擎爬蟲索引時，依然會面臨一些問題，例如無法順利建立行動版頁面索引資訊，或是持續追蹤頁面連結。

其他因素，則包含行動網頁加速載入過程中所採用方式也會影響Google Search爬蟲索引結果，甚至部分針對行動裝置打造網路頁面採用連結格式，與桌機版本完全不同，並且透過不同伺服器運作，而這些情況也會影響Google Search爬蟲檢索結果。

在此之前，Google便持續提倡網頁內容應針對行動瀏覽需求進行最佳化，並且提出不同設計方案、透過AMP技術加快網頁在行動裝置上的存取效率，甚至也準備轉向以行動瀏覽為主的使用模式。

不過，Google自然也不希望內容業者為了能在Google Search搜尋結果獲得更前面的排序，因此也呼籲內容業者在針對行動版頁面最佳化之餘，更應該提供一致性的內容，而非為了讓行動版頁面有更快存取效率，進而大幅簡化行動版頁面內容，或是讓行動版頁面顯示內容與桌機版不一致。

依照Google說明，一旦Google Search爬蟲索引過程發現行動版頁面與桌機版不一致，將導致頁面建立索引資訊無法同步，可能造成網頁搜尋結果產生落差，使得部分頁面流量因此降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》