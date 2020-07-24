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Podcast該聽什麼節目？ 網友大推「3節目」：好笑有內容

聯合新聞網 / 綜合報導
近來方便在通勤路上聽的Podcast在台灣越來越紅，題材從體育、政治、財經到科技全都有 示意圖/ingimage
近來方便在通勤路上聽的Podcast在台灣越來越紅，題材從體育、政治、財經到科技全都有 示意圖/ingimage

近來方便在通勤路上聽的Podcast在台灣越來越紅，題材從體育、政治、財經到科技全都有，但剛入門使用的觀眾朋友可能會不知道從哪個節目聽起。這次就有網友討論起推薦的Podcast節目，像是當紅的「百靈果」、「股癌」、「轉角國際」、「台灣通勤第一品牌」、「科技島讀」等節目都有許多網友推薦。

網友在PTT八卦版發起討論，「Podcast好像在國外風行很久，台灣似乎慢慢跟上腳步，但是聽到現在，除了台通之外，還是不知道有什麼好選擇！有沒有人要來討論一下？」

網友們也不藏私，紛紛推薦自己的口袋名單，「股癌、法客電台、馬力歐、科技島讀、哇塞心理學、台通、聽天下、財報狗、大師輕鬆讀、經典也青春」、「BBC world」、「馬克信箱啦」、「法律白話文運動的法客電台」。

其中介紹股市和財經的《股癌Gooaye》被網友們推爆，「說真的，只有股癌可以一直聽不停，五星推爆」、「股癌至始至終都不錯，也不會為了業配而業配」。

以輕鬆方式談論國際政治和大小事的《百靈果NEWS》受到許多網友推薦，「一起當百靈果教徒吧」、「推百靈果！主題多元內容豐富，很喜歡聽書會主題」、「股癌和百靈果都是有幹話又有內容的」。

另外聯合新聞網一直深受好評的「轉角國際」頻道，努力嘗試不同的呈現方式，讓大家看懂世界的眉眉角角。其中轉角國際daily podcast每集長度大約都在20分鐘內，適合在通勤路上收聽，快速了解國際正在發生的大小事，以簡潔方式講解分析每日國際新聞轉角國際˙重磅廣播則專門分析全球重要事件，都受到許多人喜愛。「轉角國際的編輯們聲音也是聽著就覺得舒服」、「聲音聽起來很正義」、「轉角國際內容蠻扎實的」。

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