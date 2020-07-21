他的iphone被3歲兒拿去冷凍 網友笑：先修理兒子再修手機

如果找不到重要物品，那可以看看冰箱裡有沒有！近日網友分享家中趣事，他起床發現手機不見了，最後在冰箱冷凍庫找到，但手機目前無法開機，原Po解釋，家中三歲小孩現在有把東西拿到冰箱藏的習慣，沒想到是他的手機受害，網友看了大笑「前途無量啊」。

原Po在「批踢踢實業坊」上表示，他早上起床時一直找不到手機，結果在冷凍庫發現他的iphone8，原Po解釋「手機被兒子放在冷庫庫一個晚上，現在無法開機中，請問現在能怎麼處理，直接送修嗎？」他接著指出小孩現在3歲，之前就常常拿一下東西放到冷凍庫，只是沒想過小孩連手機都拿去冰。

網友認真回應「看有沒有防潮箱跟除濕機試試吧」、「從冷凍庫出來不要急著開機，現在只能送修了」、「太冷電池會不能工作，先丟防潮箱除濕吧」、「蘋果有保護機制吧，溫度太低不能開機」、「冷凍不是問題，倒是真的水氣要除掉」。

也有人歪樓表示，「先修理兒子，其次手機」、「iphone拿出來，把兒子放進去」、「之前拿7，打遊戲太熱也放冷凍庫忘記拿出來過」、「小孩應該對科學方面有興趣，要過度責備，要去了解動機」、「前途無量啊」、「放電鍋蒸看看，微波太扯別亂教」。