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「我不敢相信是你」 臉書影片竟是釣魚詐騙連結
臉書詐騙手法又出新招，這次會假冒好友，讓你更難防！《爆料公社》有網友貼文表示，收到自己好友傳來的影片，標題是「我不敢相信是你」，點進去才發現是詐騙網站。由於該訊息來自自己好友，標題又會讓人想一探究竟，很多人可能因不知情而上當。
網友說，打開訊息中的連結以後，他會叫你輸入臉書的帳號密碼，輸入完後會顯示手機中毒，幾天後會盜用你的帳號，並傳相同影片給你好友名單中隨機的50人，因此大家千萬不能打開。有其他網友則回應，其實這並不是病毒，而是「釣魚網站」，目的是騙到你的個人資料，只要查覺到是假網站，不要輸入資料，應該就不會有事。
根據臉書官方，要確保帳號安全，除了注意使用時網址是否為https://www.facebook.com/、不點擊可疑連結以外，也可以開啟在帳號選項中開啟「不明登入警告」、使用手機雙重認證機制、以及設定好友為「信賴連絡人」，都可以減少帳號被盜的風險、及減低被盜所帶來的傷害。
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