快訊

影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社交軟體哪個最具隱私 網友：有照片生活的才是隱私

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問哪個社交軟體最隱私，每個人看法都不同。 示意圖／ingimage
網友詢問哪個社交軟體最隱私，每個人看法都不同。 示意圖／ingimage

網路時代，社交軟體能幫助我們融入朋友圈。近期有網友在「批踢踢實業坊」上討論，臉書、IG、LINE和手機號碼，隱私排行是如何呢？網友認為LINE是最私人的軟體，也人有覺得LINE都在處理公事，因此最不隱私，而有網友點出盲點，認為社群軟體上有照片才是最隱私。

原Po解釋，依他的排名由最隱私到最不隱私是「手機號碼→LINE→IG→臉書」，他認為臉書現在已經很沒落，所以很少在上面發文，若是遇到不熟的人要聯絡方式，給臉書也沒關係。而IG比較常出現是近況內容，但也沒有太私人的資訊，因此他認為「LINE我個人就覺得是很私人的東西，除非像是公司那種一定要給的」。

不過原Po覺得最隱私的是手機號碼，「手機號碼可怕的地方就是防不勝防，今天可能把一個變態號碼設拒接，結果就改用公共電話，或是各種換號碼一直打」，他詢問「大家的私密程度排行如何呢？」

網友認為「line又沒什麼東西，就算給了封鎖就好」、「IG>FB>電話=line」、「line雖然很多貼圖，但公事都用他，所以對line好感度超低」、「手機號碼反而還好欸，反正不認識的一律不接」、「line和手機都沒什麼好隱私的，會有照片生活的才是隱私」。

臉書 Instagram LINE PTT 隱私權

延伸閱讀

LINE全新「特效貼圖」華麗登場 「讚」貼圖用戶最愛用

LINE「主頁」、「錢包」再升級 可自由釘選常用服務

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

推特名人遭駭事件得手約348萬元！駭客經Twitter內部工具犯案 自家員工關係重大

相關新聞

社交軟體哪個最具隱私 網友：有照片生活的才是隱私

網路時代，社交軟體能幫助我們融入朋友圈。近期有網友在「批踢踢實業坊」上討論，臉書、IG、LINE和手機號碼，隱私排行是如何呢？網友認為LINE是最私人的軟體，也人有覺得LINE都在處理公事，因此最不隱私，而有網友點出盲點，認為社群軟體上有照片才是最隱私。

多數名人帳號遭駭 Twitter緊急修復安全問題

在經歷大量騷動後，Twitter對外證實不久前遭到大規模駭客攻擊，導致多數經認證名人帳號被侵入，並且用於詐騙比特幣等金額。

Facebook計畫在8月推出收錄藝人音樂影片的內容服務

消息指稱，Facebook將在8月間於美國推出收錄各個藝人音樂影片的內容服務，預期將與YouTube等服務競爭。

抖音遭禁市場真空 臉書成最大贏家

抖音遭禁，臉書卻是最大贏家。因美國政府不斷放話要禁用抖音，導致使用抖音的美國網紅們開始另闢替代平台，如臉書旗下的Instagram，以維持人氣。媒體分析，網紅們為避免平台遭禁影響人氣，都有「狡兔三窟」的習慣，而臉書已經準備接收抖音遭禁後，所空出來的市場，如印度在下架抖音後，臉書立刻推出類似的影音平台Reels，吸引消費者。

Twitter職缺透露 將推出全新訂閱服務

過去主要仰賴廣告業務與數據銷售獲利的Twitter，似乎也準備進軍內容訂閱服務市場。

Google開始讓使用者 能透過圖片搜尋獲取更多資訊

Google開始在美國境內針對行動裝置的圖片搜尋結果，加入更多基於Google Search知識圖譜 (Knowledge Graph)技術所建立資訊，讓使用者可以透過圖片內容了解更多關連資訊。

Loon熱氣球連網服務終於在肯亞開通 未來將延伸至莫三比克等網路資源匱乏地區

從2018年脫離Alphabet體系，並且開始獨立營運的熱氣球連網服務公司Loon，目前宣布將旗下服務終於在非洲肯亞開通，透過35組熱氣球滯空組成網路系統，並且透過無線訊號提供上網服務，讓肯亞地區的居民也能享有網路便利性。

LINE期間限定花火特效來了！ 快輸入「通關密碼」看熊大煙火秀

澎湖花火節訂滿了去不成嗎？沒關係，在LINE上也能看到美麗的煙火！快試著在LINE輸入「花火」、「夏日」或「firework」等關鍵字，聊天室就會放起熊大和兔兔的煙火啦！

打擊國際網軍！Facebook 宣布移除四大假帳號集團

Facebook 今天（台灣時間 7/9）宣布，他們已經移除新一波大量散佈假消息的假帳號，這些假帳號彼此間有連動關係，一共可以分為 4 大集團，分別來自加拿大和厄瓜多、巴西、烏克蘭，以及美國。Facebook 這次針對的重點是假冒身份和虛假行為的帳號，而非從發表的內容來判定，而是這些內容有沒有誤導身份之嫌。

Facebook刪除影片認定出現「性與裸露」 男子氣憤：只是拍貓頭鷹

Facebook的自動審核機制和演算法都是電腦作業，有時難免會出現一些狀況。有位英國男子創立了一個Facebook專頁，專門紀錄野生動物的日常，近期他剛放上一個貓頭鷹的直播影片，未料Facebook卻以違反「性與裸露」的規定將影片刪除，令男子相當氣憤，他表示臉書將他封鎖了24小時，且影片中根本沒有任何裸露鏡頭，事後Facebook發言人也承認錯誤，並向這位男子表達歉意。

LINE電腦版更新 免費通話上限增至500人

通訊軟體LINE今天正式宣布推出電腦版6.1更新，免費語音和視訊通話人數上限從200人提高到500人，同時整合媒體瀏覽視...

網址加2個字就好！想下載高畫質YouTube影片 這三個好用網站推薦給你

有人跟我一樣看到很喜歡的 YouTube 影片，會擔心它有一天被刪掉再也看不到，所以會想把它載下來嗎 XD 要是手機沒有吃到飽，或是你要搭飛機怕旅途無聊，把幾部 YouTube 影片載到手機平板來看，也是很不錯的啊～Linda 要介紹大家三個可以下載 YouTube 的網站，而且它們不只可以下載 MP4 檔，想下載成 MP3 檔也可以，不管是存到電腦、手機、平板都沒問題喔！

熱門新聞

社交軟體哪個最具隱私 網友：有照片生活的才是隱私

玩《動物森友會》竟收警方來信 一看內容網笑翻：警察懂玩！

LINE貼圖換代幣2.0活動開跑 每組換10代幣 讓你買更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。