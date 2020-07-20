社交軟體哪個最具隱私 網友：有照片生活的才是隱私

網路時代，社交軟體能幫助我們融入朋友圈。近期有網友在「批踢踢實業坊」上討論，臉書、IG、LINE和手機號碼，隱私排行是如何呢？網友認為LINE是最私人的軟體，也人有覺得LINE都在處理公事，因此最不隱私，而有網友點出盲點，認為社群軟體上有照片才是最隱私。

原Po解釋，依他的排名由最隱私到最不隱私是「手機號碼→LINE→IG→臉書」，他認為臉書現在已經很沒落，所以很少在上面發文，若是遇到不熟的人要聯絡方式，給臉書也沒關係。而IG比較常出現是近況內容，但也沒有太私人的資訊，因此他認為「LINE我個人就覺得是很私人的東西，除非像是公司那種一定要給的」。

不過原Po覺得最隱私的是手機號碼，「手機號碼可怕的地方就是防不勝防，今天可能把一個變態號碼設拒接，結果就改用公共電話，或是各種換號碼一直打」，他詢問「大家的私密程度排行如何呢？」

網友認為「line又沒什麼東西，就算給了封鎖就好」、「IG>FB>電話=line」、「line雖然很多貼圖，但公事都用他，所以對line好感度超低」、「手機號碼反而還好欸，反正不認識的一律不接」、「line和手機都沒什麼好隱私的，會有照片生活的才是隱私」。