多數名人帳號遭駭 Twitter緊急修復安全問題

在經歷大量騷動後，Twitter對外證實不久前遭到大規模駭客攻擊，導致多數經認證名人帳號被侵入，並且用於詐騙比特幣等金額。

依照Twitter回應說法，包含Tesla執行長Elon Musk、微軟創辦人Bill Gates，以及前美國總統Barack Obama或著名創作歌手Kanye West所使用Twitter帳號都有被攻擊情況，並且用於金額詐騙，甚至就連蘋果官方Twitter帳號也受到影響。

就相關報導統計，在Twitter遭攻擊約三小時內，透過上述名人帳號進行詐騙涉及金額，至少就有等值約11萬8000美元 (約新台幣354萬元)的比特幣。

Twitter在後續聲明中，則表示已經將受影響帳號限制發言，避免有心人士再次利用這些帳號進行詐騙。同時，Twitter表示此次攻擊並非特別針對認證帳號，而是針對內部資料管控存取全縣進行攻擊，進而獲取多數認證帳號存取使用權限。

目前Twitter表示已經修復相關功能，但目前仍在調查整個攻擊情況，同時因為此次攻擊影響，更造成Twitter股價下滑4%左右。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》