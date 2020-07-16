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Facebook計畫在8月推出收錄藝人音樂影片的內容服務

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，Facebook將在8月間於美國推出收錄各個藝人音樂影片的內容服務，預期將與YouTube等服務競爭。

此項服務將取得多數唱片業者等單位授權，同時Facebook也開始通知所有與藝人有關連的粉絲團頁面管理者，可以從8月1日起透過手動設定將音樂影片內容增加至粉絲團頁面，或是由系統自動選擇影片內容。

依照Facebook通知內容說明，管理者或藝人並不需要額外上傳音樂影片，或是嵌入影片連結，僅需透過簡單設定就可在粉絲團頁面增加音樂影片內容，以利藝人更方便透過粉絲團頁面宣傳新歌、演出內容，或是個人相關影片。

同時，若藝人近期發行新專輯，Faceboo也會透過此項機制將粉絲團頁面所宣傳影片自動更新，讓粉絲能更快知曉藝人新歌、新演出作品動態。

類似服務，蘋果在旗下串流音樂服務Apple Music便與唱片業者合作，額外提供藝人音樂影片，或是相關演出影片內容，而Google在YouTube服務也持續加入更多與唱片業者合作內容，並且讓藝人更容易透過YouTube平台進行宣傳。

而因為音樂內容授權範圍，目前Facebook此項服務僅先在美國境內提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook

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