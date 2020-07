Facebook計畫在8月推出收錄藝人音樂影片的內容服務

消息指稱,Facebook將在8月間於美國推出收錄各個藝人音樂影片的內容服務,預期將與YouTube等服務競爭。

此項服務將取得多數唱片業者等單位授權,同時Facebook也開始通知所有與藝人有關連的粉絲團頁面管理者,可以從8月1日起透過手動設定將音樂影片內容增加至粉絲團頁面,或是由系統自動選擇影片內容。

依照Facebook通知內容說明,管理者或藝人並不需要額外上傳音樂影片,或是嵌入影片連結,僅需透過簡單設定就可在粉絲團頁面增加音樂影片內容,以利藝人更方便透過粉絲團頁面宣傳新歌、演出內容,或是個人相關影片。

同時,若藝人近期發行新專輯,Faceboo也會透過此項機制將粉絲團頁面所宣傳影片自動更新,讓粉絲能更快知曉藝人新歌、新演出作品動態。

類似服務,蘋果在旗下串流音樂服務Apple Music便與唱片業者合作,額外提供藝人音樂影片,或是相關演出影片內容,而Google在YouTube服務也持續加入更多與唱片業者合作內容,並且讓藝人更容易透過YouTube平台進行宣傳。

而因為音樂內容授權範圍,目前Facebook此項服務僅先在美國境內提供。

Facebook to launch a official Music Videos feature for artists to rival YouTube?



h/t @seaninsound pic.twitter.com/U9Hs9gHcbr