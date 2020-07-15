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YouTube設立發燒影片專區 提高創作新秀能見度

中央社 / 台北15日電

為了讓觀眾認識更多正在崛起的創作者，影音平台YouTube從今天開始，每週將選出一個人氣竄升的頻道，並在「發燒影片」新增的「創作新秀」專區全天候展示獲選頻道的影片。

根據YouTube統計，全球每天都有超過1000名創作者突破1000人訂閱門檻，隨時都有新的明星或藝術家在YouTube上誕生並發光發熱。YouTube表示，將透過「創作新秀」專區，幫助創作者拓展觀眾群，讓更多人認識這些具有潛力的YouTube創作者。

YouTube「創作新秀」將從訂閱人數超過1000人的頻道中，透過觀看次數、觀看時間、訂閱數的成長等評選標準，選出每週推薦頻道，並在「發燒影片」中新增的「創作新秀」專區分享這些頻道的影片，提升崛起中創作者的能見度。YouTube也將事先通知獲選創作者，讓創作者們可以和他們的觀眾分享這個難得的時刻。

YouTube表示，將透過這樣的推薦機制，推廣更多具有潛力的創作者，同時鼓勵更多人加入YouTube創作，也讓觀眾能夠在YouTube上看見更多元的內容。

YouTube

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