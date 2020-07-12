抖音遭禁市場真空 臉書成最大贏家

抖音遭禁，臉書卻是最大贏家。因美國政府不斷放話要禁用抖音，導致使用抖音的美國網紅們開始另闢替代平台，如臉書旗下的Instagram，以維持人氣。媒體分析，網紅們為避免平台遭禁影響人氣，都有「狡兔三窟」的習慣，而臉書已經準備接收抖音遭禁後，所空出來的市場，如印度在下架抖音後，臉書立刻推出類似的影音平台Reels，吸引消費者。

網紅另闢戰場

《TechCrunch》報導，由於美國政府威脅要封鎖抖音的動作不斷，以及網路流量大國印度下架了抖音，再加上許多公司開始禁止員工使用抖音，平台上的網紅們開始警惕，比以往更加大力度的宣傳替代平台，以免人氣受到平台波動影響。

一名21歲的網紅Pierson Wodzynsk表示，雖然她是從抖音竄紅，且抖音是她大部分的收益來源，但她已經準備好面對平台被禁的狀況，也早就另闢Instagram、Youtube等平台，繼續維持人氣。

報導分析，多年前另一個短影音平台Vine無預警關閉，使得許多網紅學到教訓，知道要及早佈局多元平台，如從Vine竄紅的網紅Logan Paul就因為及早在Youtube經營，即使Vine關閉，依舊不影響人氣，反而訂閱數愈來愈高。

臉書推新平台

當抖音開始被禁，臉書則推出新平台接收空出來的市場。《ET tech.com》報導，印度大動作宣布封鎖抖音及50多個中國的手機應用程式後，臉書迅速推出類似抖音的短影音平台Reels，為的是接收龐大的抖音粉絲。另外，此平台在歐洲、南美都已經陸續上架。

報導認為，臉書本身就有Instagram等平台，可以做為網紅們的「避難所」，若美國真的對抖音開刀，臉書也是最能迅速填補市場空缺的有力選擇。

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