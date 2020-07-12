聽新聞
test
0:00 / 0:00
Twitter職缺透露 將推出全新訂閱服務
過去主要仰賴廣告業務與數據銷售獲利的Twitter，似乎也準備進軍內容訂閱服務市場。
依照Twitter對外招募職缺資訊顯示，內部將成立全新團隊，並且以「Gryphon (獅鷲)」為稱，主要工作項目將是建造全新訂閱平台機制，預計對外招募工程技術人員，同時此項服務也將與Twitter負責金融支付項目團隊合作。
目前還無法確認Twitter預計推出訂閱服務項目細節，但預期將是Twitter首次打造自有付費訂閱服務，或許有可能藉由付費加入追蹤特定網紅動態，或是特定人物分享內容，藉此獲取額外營收。
在此之前，包含LINE、微信都有類似功能，讓使用者能透過付費方式加入追蹤明星最新動態，或是透過支付費用觀看特定內容，因此Twitter宣布推出訂閱服務，有可能借鏡此類營運模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言