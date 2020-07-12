Twitter職缺透露 將推出全新訂閱服務

有人跟我一樣看到很喜歡的 YouTube 影片，會擔心它有一天被刪掉再也看不到，所以會想把它載下來嗎 XD 要是手機沒有吃到飽，或是你要搭飛機怕旅途無聊，把幾部 YouTube 影片載到手機平板來看，也是很不錯的啊～Linda 要介紹大家三個可以下載 YouTube 的網站，而且它們不只可以下載 MP4 檔，想下載成 MP3 檔也可以，不管是存到電腦、手機、平板都沒問題喔！

2020-07-06 08:53