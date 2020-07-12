Loon熱氣球連網服務終於在肯亞開通 未來將延伸至莫三比克等網路資源匱乏地區

從2018年脫離Alphabet體系，並且開始獨立營運的熱氣球連網服務公司Loon，目前宣布將旗下服務終於在非洲肯亞開通，透過35組熱氣球滯空組成網路系統，並且透過無線訊號提供上網服務，讓肯亞地區的居民也能享有網路便利性。

Loon在肯亞地區的服務，將與在地電信業者Telkom Kenya合作，透過Loon旗下35組滯空飛行的熱氣球組成網路系統，向肯亞境內5萬平方公里範圍地區提供網路服務，讓大約3萬5000名使用者能藉由4G LTE網路訊號上網，同時也能使用數位語音通話服務。

藉由Loon提供服務，將能透過熱氣球滯空飛行形式快速建置網路系統，相比傳統必須建置網路基地台、拉線等方式，Loon將能藉由更快效率方式放送或回收提供網路訊號的熱氣球，同時也能透過機器學習方式讓各個熱氣球維持在最佳位置，確保提供網路服務覆蓋足夠範圍。

以目前Loon所提供熱氣球網路系統，最高可對應18.9Mbps下載速度，以及4.74Mbps的上傳速度，並且維持在約19毫秒的延遲表現，雖然相比一般電信業者提供行動網路連接速度仍有一段差距，但是以佈建網路服務所在地區使用需求，其實已經相當足夠，甚至也能讓肯亞地區居民可藉由網路資源減少知識學習、商業發展領域的數位落差。

此外，由於在肯亞地區以熱氣球形式對應大面積網路使用範圍，對於在肯亞境內進行研究、進行保育工作的網路需求也能帶來一些幫助，至少可能不用花費高額衛星連接費用等待Windows 10作業系統更新。

在肯亞服務模式順利推行後，Loon接下來也會持續將熱氣球連網服務帶到莫三比克，以及南美洲的祕魯熱帶雨林，讓更多難以建設網路資源的地區也能順利連接上網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》