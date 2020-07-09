LINE期間限定花火特效來了！ 快輸入「通關密碼」看熊大煙火秀

澎湖花火節訂滿了去不成嗎？沒關係，在LINE上也能看到美麗的煙火！快試著在LINE輸入「花火」、「夏日」或「firework」等關鍵字，聊天室就會放起熊大和兔兔的煙火啦！

LINE官方宣布2020年7月9日10:00 到 2020年7月15日17:00，為期一週的時間，只要在LINE聊天室輸入「夏日」、「花火」，或「firework」任一組關鍵字，聊天室就會就會瞬間變成夏日的夜空，放起熊大、兔兔或莎莉的璀璨煙火！

這次期間限定的花火特效，在台灣、日本、印尼，與泰國版的LINE上都可看見，只是各地日期不太一樣。且今年特效無論是iOS或Android的用戶都有，電腦版的LINE則不支援此特效。

iOS用戶的LINE版本需在9.15.0(含)以上或更新到最新版本，Android用戶的LINE版本需在10.2.0(含)以上或更新到最新版本，並且Android OS作業系統需在7.1以上。如果符合以上版本，但還是無法施放煙火，可試著關掉LINE應用程式再重開。