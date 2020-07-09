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打擊國際網軍！Facebook 宣布移除四大假帳號集團

聯合新聞網 / INSIDE
法新社
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Facebook 宣布移除了四大假帳號集團的帳號與粉專，其中大部分與政治宣傳有關。

Facebook 今天（台灣時間 7/9）宣布，他們已經移除新一波大量散佈假消息的假帳號，這些假帳號彼此間有連動關係，一共可以分為 4 大集團，分別來自加拿大厄瓜多巴西烏克蘭，以及美國。Facebook 這次針對的重點是假冒身份和虛假行為的帳號，而非從發表的內容來判定，而是這些內容有沒有誤導身份之嫌。

Facebook 也說，這些假帳號捏造的資訊主要是與政治相關，而 Facebook 藉由移除這些帳號，來維持民主社會的健康討論風氣，並且清楚劃分正確的政治與政策討論，以及政治宣傳，阻止操控、誤導大眾的行為。

四個假帳號集團分別為：

來自加拿大與厄瓜多，目標受眾在薩爾瓦多、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉、厄瓜多、智利。根據境外勢力介入的協同虛假行為政策，刪除了 41 個 Facebook 帳號、77 個專頁、56 個 Instagram 帳號。

來自巴西，瞄準巴西當地受眾。一樣因協同虛假行為，刪除了 35 個 Facebook 帳號、14 個專頁、1 個社團、38 個 Instagram 帳號。

來自烏克蘭，也是針對當地國內受眾。因協同虛假行為刪除了 72 個 Facebook 帳號、35 個專頁、13 個 Instagram 帳號。

來自美國，針對當地國內受眾。因協同虛假行為刪除 54 個 Facebook 帳號、50 個專頁、4 個 Instagram 帳號

Facebook 強調，他們 3 年來持續糾察並公開 coordinated inauthentic behavior (CIB) 的計畫，光在 2019 年就移除了全球 50 個類似的假帳號集團，可以在這裡查看過去公開的紀錄。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 厄瓜多 巴西 烏克蘭 加拿大 Facebook 假消息

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