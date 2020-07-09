Facebook刪除影片認定出現「性與裸露」 男子氣憤：只是拍貓頭鷹

Facebook的自動審核機制和演算法都是電腦作業，有時難免會出現一些狀況。有位英國男子創立了一個Facebook專頁，專門紀錄野生動物的日常，近期他剛放上一個貓頭鷹的直播影片，未料Facebook卻以違反「性與裸露」的規定將影片刪除，令男子相當氣憤，他表示臉書將他封鎖了24小時，且影片中根本沒有任何裸露鏡頭，事後Facebook發言人也承認錯誤，並向這位男子表達歉意。

根據「每日郵報」報導，英國頓卡斯特（Doncaster）的莫斯（Graham Moss）在Facebook創立了一個專們紀錄野生動物日常的專頁「Brockholes Wildlife Diary」，近期他直播了貓頭鷹餵食寶寶的紀錄影片，未料卻被Facebook以違反「性與裸露」的規定將影片刪除，莫斯表示「我不了解，這太荒謬了，更荒謬的是你根本無法用任何方法聯繫到Facebook」。

莫斯稱Facebook只有給他同意或不同意的選項，他在勾選了不同意的選項後，原以為影片會恢復原狀，但情況根本沒有改善，自己的網站甚至被封鎖了24小時，莫斯只好請朋友在頁面上留言向粉絲解釋影片為何遭刪除，莫斯表示「我只能認為有人惡意舉報了網站，使它被刪除，但他們在沒有審查的情況下就將影片刪除了」。

對此Facebook發言人表示「我們每週都會審查數百萬個頁面、貼文、圖片，偶爾也會出錯，就像這樣」、「我們的自動化工具錯誤地刪除了內容，對於造成的任何不便，我們向莫斯先生表示歉意，並鼓勵他重新上傳影片」，而莫斯在24小時後也重新上傳了影片，結果則順利成功保存。