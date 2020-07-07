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LINE電腦版更新 免費通話上限增至500人

中央社 / 台北7日電
LINE在官方部落格發文說明，LINE免費通話包括語音通話與視訊通話，在這次電腦版更新後，免費通話的人數上限提升至500人。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE在官方部落格發文說明，LINE免費通話包括語音通話與視訊通話，在這次電腦版更新後，免費通話的人數上限提升至500人。圖／摘自LINE台灣官方部落格

通訊軟體LINE今天正式宣布推出電腦版6.1更新，免費語音和視訊通話人數上限從200人提高到500人，同時整合媒體瀏覽視窗，並優化格式複製貼上功能。

LINE在官方部落格發文說明，LINE免費通話包括語音通話與視訊通話，在這次電腦版更新後，免費通話的人數上限提升至500人；通話對象的畫面縮圖原本在畫面下方，更新後移到上方，視線較為水平，比較容易看清楚。此外，靜音者將顯示斜線紅色麥克風圖示，發言者為綠色音波圖示。

媒體瀏覽器整合方面，LINE電腦版更新後，只要點開一次，就可以同時瀏覽聊天室中傳送過的照片、影片與GIF檔。

針對常用的格式複製貼上功能，原本從Excel中選取區塊貼到LINE電腦版聊天室時，會無法貼上。更新後的LINE電腦版支援2種複製貼上的內容格式，包括純文字和圖片，可以直接貼上。

LINE也針對電腦版的「LINE社群」使用介面進行優化，可以設定「不顯示未讀訊息數」，改為在聊天列表上顯示「N」圖示來代替未讀的LINE社群訊息數。

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