網址加2個字就好！想下載高畫質YouTube影片 這三個好用網站推薦給你

都可以下載到 1080P 版本喔！

有人跟我一樣看到很喜歡的 YouTube 影片，會擔心它有一天被刪掉再也看不到，所以會想把它載下來嗎 XD 要是手機沒有吃到飽，或是你要搭飛機怕旅途無聊，把幾部 YouTube 影片載到手機平板來看，也是很不錯的啊～Linda 要介紹大家三個可以下載 YouTube 的網站，而且它們不只可以下載 MP4 檔，想下載成 MP3 檔也可以，不管是存到電腦、手機、平板都沒問題喔！

Converto

以下的教學我都是會用手機畫面來示範，因為電腦版操作相較之下會更簡單～基本上操作都不會有問題的。那第一個推薦的網站就是 Converto 啦，它可以免費下載 1080P 高畫質影片喔

打開 Converto 的網站，首先先去複製你想要下載的 YouTube 影片網址，然後貼到框框中，選擇你要下載 MP4 或 MP3

影片預設解析度是 720P，點擊紅色齒輪，就可以更改解析度，改成下載 1080P 高畫質版也 OK，然後就可以順利下載檔案啦

另外一提，這類的下載影片網站，都會有非常非常多廣告，跳出來的頁面都是廣告，小心不要隨手按到，叫你要清潔手機啊、說你中大獎什麼的都不用理會，把廣告頁面直接滑掉即可

點我前往 Converto

在網址直接加入 pp

第二個網站 Y2mate，它有一個下載 YouTube 影片的簡單辦法，就是只要在 YouTube 影片的網址中，在 youtube 文字後加入「pp」兩個英文字母，就可以把影片載下來囉！舉個例子，如果影片網址是：https://www.youtube.com/watch?v=6OzdU4zxggQ，就改成 https://www.youtubepp.com/watch?v=6OzdU4zxggQ 即可

接著就可以選擇要下載 MP4 或是 MP3 檔啦，是不是超簡單！

順帶一提，如你是直接到 Y2mate 的網站下載影片，除了 YT，輸入 Instagram、Facebook、Twitter 的影片網址，都是可以下載的！可能哪天你就會用到它，建議先把網址存起來再說！

點我前往 Y2mate 網站

noTube

noTube 也是個方便好用的下載網站，除了 YouTube 外，也可以下載 Daily Motion 的影片，支援格式包括 MP4、MP4 HD、MP3、3GP、FLV 和 M4A

手機下載的檔案會存在哪？

你不會對電腦檔案存去哪有疑慮，但因為手機常常只用到 App，可能有些人會不知道下載的影片存去哪了，所以小小說明一下～

Android

Android 手機因為各家界面都稍有不同，影片下載通常都會存在「檔案」（有的可能叫「我的檔案」）資料夾，如果你的 App 實在太多，就擅用搜尋功能找一下囉

裡面通常會分成圖片、影片、檔案等項目，點選影片，就可以找到剛下載好的影片啦

iOS

iOS 的話呢，影片就是出現在這個藍色圖示的「檔案」資料夾裡囉！

以上三個網站，都是可以讓你免費下載到 1080P YouTube 影片的網站，下載到電腦或手機平板都可以，需要的話就把網址給存起來吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》