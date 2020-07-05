聽新聞
test
0:00 / 0:00
經歷一年多向TikTok的挑戰，Facebook短影片服務「Lasso」確定關閉
2018年11月由曾經主導Facebook電商服務Marketplace的產品經理潘博文 (Bowen Pan)帶領研發，並且鎖定TikTok或快手在內短影片服務競爭打造的Facebook短影片服務「Lasso」，目前確定將在美國西岸時間7月10日正式關閉。
「Lasso」過去是以拍攝長達15秒的短影片，並且搭配流行歌曲製作短影片內容，被視為Facebook針對海外版抖音TikTok打造的服務項目，最初僅在美國境內提供使用，後續則擴展至哥倫比亞、墨西哥、阿根廷、智利、祕魯、巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、厄瓜多、烏拉圭等地區，甚至後續更加入支援印地語，準備進入印度市場。
不過，顯然Facebook仍無法順利帶動「Lasso」使用熱潮，相比TikTok在全球地區累積下載量超過4000萬次，「Lasso」實際下載量僅達30萬次左右。
實際上，Facebook並非僅推行「Lasso」進軍短影片服務市場，去年底在Instagram悄悄推出的Reels功能，同樣可讓使用者拍攝長達15秒的短影片，並且同樣可搭配音樂歌曲內容創造不同呈現風格。
目前Facebook並未對「Lasso」的結束給予進一步評論，但顯然目前仍難以超越TikTok目前帶動使用風潮。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言