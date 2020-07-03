網友敲碗編輯貼文功能 Twitter：每個人都戴口罩我就做

Twitter 竟然一反常態宣布新增「編輯」功能，不過卻有個很大的前提。

隨著各社群都開放可以修改貼文的「編輯」按鈕，Twitter 貼文一旦發出就不能改，一直是許多使用者頭痛的問題，要是打錯字或是被常鬧笑話的自動選字害到，都不能直接修改貼文，真的要改只能刪掉重發。

everyone means EVERYONE https://t.co/nJh5qMV0us — Twitter Comms (@TwitterComms) July 2, 2020

就在今天（7/3），Twitter 終於鬆口要新增「編輯」功能了，只是有個很難達成的但書：當所有人都戴口罩的時候。

要知道，就算武漢肺炎散播與死亡數字居高不下，在防疫的大前提下光是美國現在就要不要戴口罩、戴口罩有沒有用、要求戴口罩是影響「呼吸自由」都爭論不休，要「所有人」都戴上口罩可以說是天方夜譚，看來 Twitter 只是換一個方式宣告不會開放編輯貼文的功能。

在今年初，Twitter 執行長 Jack Dorsey 才剛表態 Twitter 大概是永遠不可能開放編輯貼文的功能了，因為這會讓人更容易散播假消息。

從底下的回覆看起來，網友們也用各種幽默留言接受了 Twitter 這番不會新增編輯功能的「反話」。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》