調查揭Google去年支付12億英鎊 與Safari合作預設搜尋引擎

在英國反壟斷主管機構－英國競爭與市場管理署 (U.K. Competition and Markets Authority)調查之下，顯示Google在去年以12英鎊 (約15億美元)價格成為蘋果旗下Safari瀏覽器於英國地區的預設搜尋引擎。

而Google過去也曾與Mozilla旗下Firefox有類似合作，透過預先支付一筆金額確保Google Search成為Firefox瀏覽器預設採用搜尋引擎。

以Google曾以3年支付10億美元價格與Mozilla合作來看，換算成一年至少有3億美元進帳的話，幾乎是當時Mozilla一年內高達90%比例營收。而Google與Mozilla之間的合作曾在2014年告一段落，改由Yahoo成為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎選項，直到2017年又再度恢復改回Google Search。

雖然後來在歐盟等單位要求下，Google後來取消以獨佔形式與瀏覽器業者合作搜尋引擎服務，讓使用者能按照個人需求自行設定，但對於多數使用者而言，其實很少會更換瀏覽器預設搜尋引擎，因此也造成Google Search使用佔比居高不下。

與各個瀏覽器維持良好合作關係，即便瀏覽器業者開放可讓使用者選擇合適搜尋引擎，但在使用者多半習慣使用瀏覽器預設提供使用的第一款搜尋引擎情況下，難免還是會讓Google Search服務使用率增加，因此也造成Google透過搜尋引擎達成廣告曝光、觸擊效果持續攀升。

其他搜尋引擎業者，自然是對Google以價格購買預設搜尋引擎欄位的作法感到反彈，因此也提出相關抗議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》