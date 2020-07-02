HBO GO在台增加in-App付費模式 可觀看《權力遊戲》等影集

日前悄悄開放在台上線的HBO GO，目前確認可透過in-App方式付費訂閱，並且強調可收看包含HBO與HBO Asia服務收錄原創內容，其中包含《冰與火之歌：權力遊戲 (GAME OF THRONES)》、《西方極樂園 (WESTWORLD)》，以及近期剛播出的《新梅森探案 (PERRY MASON)》。

除此之外，目前在台灣推出的HBO GO服務也能觀看包含《熊熊遇見你》、《探險活寶》、《玩命關頭：特別行動》、《哥吉拉II：怪獸之王》等卡通頻道內容，以及好萊塢電影。另外也將收錄HBO Max原創作品，諸如《末日巡邏隊 (DOOM PATROL)》第二季、安娜坎卓克 (Anna Kendrick)主演的《愛情，很有關係 (LOVE LIFE)》，以及《艾蒙晚點名 (THE NOT-TOO-LATE SHOW WITH ELMO)》等內容。

而包含《黑道家族》、《慾望城市》，以及《六呎風雲》在內HBO經典影集，同樣也會收錄在HBO GO服務內。至於在HBO Asia收錄內容，則包含《做工的人》、《通靈少女》、《我們與惡的距離》，以及接下來預計播出的HBO Asia原創科幻影集《獵夢特工》與《戒指流浪記》。

目前HBO GO將提供iOS與Android平台版本，同時在台將以每月新台幣150元價格計費，並且能隨時觀看HBO與CINEMAX頻道直播內容，或是觀看自己喜愛的好萊塢電影。

不過，先前HBO已經在美國地區確認將使現有HBO GO於今年7月底結束營運，預期將會以目前同時推行的HBO Now取代，並且將更名為HBO繼續營運。至於包含HBO完整內容，以及華納旗下影音內容的HBO Max則會以更獨立形式繼續提供使用。

因此預期台灣地區目前推行的HBO GO服務，未來應該也會跟進更名為HBO。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》