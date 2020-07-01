亞馬遜全新網路託管服務 透過試算表快速打造app或網頁服務

針對毫無任何程式撰寫能力情況，亞馬遜宣布推出全新網路託管服務Honeycode，讓使用者能在不需要撰寫任何程式編碼情況下，即可快速建立app或以網頁為平台的應用服務。

其實目前市場類似服務並不算少，同時像微軟也已經在旗下Azure雲端服務平台提供相似服務，讓沒有任何程式編寫經驗的使用者也能輕易建立app，或是基於網頁運作的應用服務。

而亞馬遜所推行的Honeycode服務，同樣也是建立在旗下AWS雲端服務平台的託管服務項目，透過試算表方式存放資料，並且透過Honeycode服務內建模組讓使用者自行定義功能，即可快速建立可使用的app，或是網頁服務。

因此就整體來看，使用者只要熟稔試算表介面及運算函式，並且構思完整服務運作邏輯，即可快速透過Honeycode服務建立app及網頁服務項目，同時也能藉由Honeycode服務內建函式庫使用更多算式功能，另外也能直接匯入CSV格式檔案，將現有數據資料匯入資料庫。

此外，透過Honeycode服務建立內容也能快速分享給他人使用，並且相容iOS或Android裝置使用，另外也能透過Honeycode API資源串接其他外部應用服務。

雖然提供容易建置效果，但此項服務仍有其限制，例如無法對應大量數據資料處理，或是建置功能仍有其限制，但是對於企業僅需建立簡易程式，或是缺乏足夠程式設計人員的話，這樣的服務確實相對方便。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》