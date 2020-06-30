唐鳳還在用懷舊手機…網驚「有啥特殊功能」 本尊現身親回

行政數位政務委員唐鳳表現亮眼，時常成為網友討論話題。日前一名網友在PTT八卦板發文表示，發現唐鳳竟還在使用懷舊手機Nokia 8110，不禁令他大嘆「這麼復古的手機，除了能玩貪吃蛇外，能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？有沒有卦？」貼文不只引起網友熱議，還釣出唐鳳本人親自回應網友疑問。

有網友在PTT八卦板爆卦，表示日前唐鳳接受聯合報「500輯」專訪時，內容提到唐鳳主要用的手機是Nokia 8110，裡面還有貪吃蛇，令網友相當驚訝，好奇這麼復古的手機能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊的功能嗎？

貼文一出，隨即引來大批網友討論，網友們紛紛表示「個資不會外洩」、「那不是手機，那是心靈感應器」、「應該是防身的吧」、「8110有出4G版啊？」、「他大腦就是一台電腦了，何必借助智慧手機」、「我們的8110只有三頻，他的8110有5G還有VR功能」。

有網友在PTT八卦板發文，意外釣出唐鳳本尊親回。圖擷自 PTT八卦板

沒想到，網友的熱烈討論竟意外釣出唐鳳本尊，他在留言區回應「其實只有4G，還沒有5G版」，讓網友們驚呼「野生唐鳳！」、「嗨～腦波神」、「朝聖，推本人」，也有網友猜「沒有賴不會被煩？」唐鳳也親回「樓上正解」。

另外，有網友回應原文表示，「唐鳳說他入閣後很忙，沒時間直播玩還願。但是官位比唐鳳更高的時任行政院副院長陳其邁，照理說職位越大，責任越重，應該要越忙，卻有直播過還願，這才是卦。」。

唐鳳再次留言表示「『責任越重應該要越忙』 {{來源請求}}」，如此親民態度讓網友大讚「竟然釣到唐鳳啦！！！！！！來源請求笑了XD」、「推朝聖」。還有網友問「還來源請求咧！天才IT大臣都在忙著編維基嗎？」，唐鳳回應到「也有發paper（雖然是2018年的事了）」，並附上連結。

唐鳳的親民互動吸引大批網友，網友們猛讚他「恐怕要兼職網紅才能滿足鄉民了！」、「推，請接收我的腦波」、「我腦袋一陣空白，就推了這篇了，請問這是腦波被控制了嗎」，也有網友笑回「這種文竟然釣的到XDDDD」、「原PO超賺了吧？釣到唐鳳了」。