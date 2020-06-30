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臉書分享超過90天舊聞 通知視窗將提醒

中央社 / 台北30日電
當用戶要分享超過90天的舊新聞時，臉書將提醒用戶，為用戶分享的內容提供更多背景資訊。歐新社
當用戶要分享超過90天的舊新聞時，臉書將提醒用戶，為用戶分享的內容提供更多背景資訊。歐新社

社群平台臉書（Facebook）今天宣布，即日起將於全球推出通知視窗，當用戶要分享超過90天的舊新聞時，臉書將提醒用戶，為用戶分享的內容提供更多背景資訊。

臉書表示，過去幾個月來，臉書內部研究發現文章的時效性是人們決定是否閱讀、信任或分享的重要因素。新聞出版機構擔心一些舊聞在社群平台上不斷被當成新聞到處流傳，讓用戶誤以為是最新發生的事件。有些新聞出版機構已採取措施解決這項問題，例如將網站上的舊文章加註醒目標示，防止遭到濫用。

為了確保用戶在臉書上分享內容前先取得相關背景資訊，以判斷是否分享該篇內容，當用戶按下分享按鈕時，如果即將分享的文章已經發布超過90天，就會跳出通知視窗。若用戶仍覺得文章有價值，依然可以分享。

臉書指出，未來幾個月會繼續測試通知視窗是否有其他用途。針對包含新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關連結的貼文，臉書正在試驗使用類似的通知視窗以提供連結來源的資訊，並將用戶導向新冠肺炎病毒資訊中心，以提供具權威性的衛生資訊。

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