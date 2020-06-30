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網路論壇Reddit取締仇恨內容 關閉川普討論版

中央社 / 舊金山29日綜合外電報導
美國社群網站Reddit表示，川普粉絲討論版違反仇恨言論規範，目前已關閉。 路透
美國社群網站Reddit表示，川普粉絲討論版違反仇恨言論規範，目前已關閉。 路透

美國社群網站Reddit今天表示，總統川普粉絲討論版r/The_Donald違反仇恨言論規範，Reddit已關閉；與此同時，遊戲直播平台Twitch也以類似理由，將川普帳號短暫停權。

Reddit表示，由於平台規範趨嚴，查禁約2000個論壇或分類討論區（subreddit），r/The_Donald是其中之一。

亞馬遜（Amazon）旗下的Twitch則表示，川普頻道違反規範，已予停權，並移除有冒犯性的內容。

Twitch發言人說：「Twitch不允許仇恨行為。」「政治性或有新聞價值的內容也不會例外。我們會採取行動，對我們接獲通報的違規內容採取行動。」

Twitch表示，川普頻道出現的冒犯言論，包括2015年他曾說進入美國的墨西哥人「帶毒品來」、「帶犯罪來」，還是「強暴犯」，以及他最近在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）造勢大會的發言，都違反平台規範。

Reddit向來為川普粉絲愛用，去年以宣揚暴力為由「封鎖」r/The_Donald，今天進一步將之關閉。

Reddit表示，長期支持川普的討論版「出現且贊成違規內容的頻率高於平均，讓我們和其他社群敵對，（版主）又拒絕達到我們最基本的期待」。

Reddit在說明政策更新的貼文中說：「我們終究得採取更強烈的行動，對付試圖拿Reddit當武器的人，這是我們的責任。」

Reddit 川普 Twitch

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