因歧視墨西哥裔言論 Twitch大刀「停權」川普帳號

美國各大社群、網路平台的仇恨言論風暴可說越演越烈。

美國各大社群、網路平台的仇恨言論風暴可說越演越烈。就在幾個小時前，遊戲串流平台 Twitch 停權美國總統川普的帳號，理由是播出仇恨言論。

據美媒報導，出問題的影片是川普在 2016 年造勢活動的一段影像，其中他稱墨西哥人為「強姦犯」和「罪犯」；但更有問題的是川普團隊最近重新在 Twitch 上 PO 出了這段影片。Twitch 母公司 Amazon 在提供給媒體的聲明中稱，「絕不允許任何仇恨言論；所有使用 Twitch 的政治人物都必須遵守我們的服務條款和社區準則。」目前還不知道 Twitch 什麼時候會恢復川普的帳號。

Twitch 還說川普另一段影片最近在塔爾薩的造勢活動錄影也違規了，當時川普表示「闖入一個年輕女性的屋子是一個非常艱難的舉動。」

縱使川普跟 Amazon 以及其老闆 Jeff Bezos，以及 Bezos 個人擁有的《華盛頓郵報》不對盤，川普還是在去年 10 月就開設了 Twitch 競選帳號。

不過 Twitch 也表示，他們正在加速打擊平台上的其他仇恨、歧視言論，同時突襲式的刪了美國知名直播主 Dr. Disrespect 的帳號。

《本文作者Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》