她用毛線自製Switch悠遊卡 「搖桿可移動」網讚嘆：手好巧

之前悠遊卡公司與索尼合作推出PS4手把悠遊卡，受到不少玩家的喜愛，預購出貨日期排到明年7月，不少人見狀後便放棄購買。有網友近期發文分享，表示自己非常喜歡玩Switch的動物森友會，因此突發奇想用毛線自製了Switch悠遊卡，只見該悠遊卡把Switch的細節做得相當到位，連搖桿都可以上下左右移動。

原PO在「Dcard」發文，表示近期推出的PS4手把悠遊卡太熱門，需要等很久貨才會到，而自己本身不太打電動，因此對PS4沒什麼感情，不過去年她男友買了一台Switch後，原PO接觸到動物森友會的遊戲，才開始沈迷於打電動，她說「我真的很不愛打電動電玩，派對跟大亂鬥我玩不到一星期又興致缺缺，直到動物森友會的推出才完全讓我入了這個大坑啊」。

原PO用毛線自製的Switch悠遊卡，搖桿部分也可上下左右移動。圖擷自 Dcard

由於原PO是一個手作愛好者，她決定自己用毛線自製Switch悠遊卡和動物森友會鈴錢吊飾，只見原PO的Switch悠遊卡是一紅一藍的Joy Con手把，外部是用毛線織成，而裡面則塞了棉花，其中原PO用毛線製成的搖桿可以上下左右移動，仿製的超逼真，而按鍵則是用不織布剪貼上去，她說到「毛線勾不出這麼小這麼圓的，但其實挑對膠就不用擔心脫落問題了」。

而在原PO的實測下放入悠遊卡是真的可以使用，這也解決了她經常弄丟卡的問題，對此，不少網友紛紛稱讚原PO，留言說到「太厲害了」、「好好看，可惜我沒那個巧手」、「請問有缺男友嗎，好可愛唷，我也想收到」、「妳太猛了，真的給妳跪，妳手好巧好有耐心」、「太強了吧，是怎麼包住耳機的呀，就剛好做那個size嗎，真心覺得可以賣了，能問妳是去哪裡學的嗎」。