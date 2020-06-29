Facebook改變政策 將針對政治人物不良言論標示警告標籤

對於先前強調基於網路言論自由，並不會就政治人物言論加以審核，Facebook執行長Mark Zuckerberg顯然在面對壓力之下作了妥協，在稍早對外聲明中表示，將會針對政治人物在Fac ebook發表不當言論標示警告標籤。

依照Mark Zuckerberg於稍早公布聲明中，表示將會針對政治人物在Facebook上發表言論進行審核，並且針對涉及暴力、歧視等不當言論標示警告標籤。意味在接下來的調整中，Facebook將會跟進Twitter在內線上社群服務，針對使用者不良言論進行管制，即便是政治人物也不例外。

不過，Facebook此項調整似乎並未獲得太大肯定，不少人仍認為Facebook相較其他線上社群服務相關作為腳步顯得緩慢，同時也認為Facebook是在情勢逼迫之下才做出讓步，甚至實際所做調整依然有限。

在此之前，由於Mark Zuckerberg基於網路言論自由，同時也主張政治人物對個人言論會有自我約束，因此反對就政治人物於Facebook發表言論進行審核，甚至標示任何標籤。

因此，Facebook員工為此開始發起「虛擬罷工」，藉此對公司政策進行抗議，而許多廣告業者也開始對Facebook對於暴力、歧視等不良言論管制方式，以及對於不實內容管制不力有意見，因此紛紛開始從Dacebook平台撤除廣告，造成Facebook廣告營收收到影響。

目前包含百事可樂、可口可樂、聯合利華、本田、Verizon、Levi’s、Patagonia、North Face在內品牌都已經從Facebook撤除廣告，連帶造成Facebook股價下滑8.3%，使得Facebook市值蒸發560億美元規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》