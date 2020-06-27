快訊

連兩震！7時27分規模4.8高雄地震 最大震度3級

許崑源今告別式…韓國瑜和國民黨多位歷任主席將致祭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google將向德國、澳洲、巴西在地新聞業者支付內容使用費

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，將向澳洲、巴西、德國在內地區境內媒體業者支付新聞內容使用費，並且預計應用在旗下新版新聞服務。

在此之前，Google曾被歐洲指控透過其搜尋服務任意使用內容，造成新聞內容網站導入流量大幅降低。不過，Google在後續反駁說法則強調僅以搜尋引擎將此類新聞內容建立搜尋索引，使用者要閱讀內容，原則上還是要點入新聞連結進行觀看。

但以目前絕大部分的瀏覽行為，許多使用者多半是觀看標題與內容摘要為主，因此Google透過搜尋引擎建立新聞內容索引，或是透過app蒐集各個新聞網站內容，即便強調僅只是方便使用者搜尋想看內容，但實際上還是會大幅影響這些新聞網站連入流量，進而造成網路廣告營收下滑。

而由於Google在搜尋服務同時埋入廣告連結，或是廣告項目，因此透過新聞搜尋與索引功能，同時也讓Google賺進大量廣告曝光費用，因此也讓Google遭歐洲新聞業者控告，甚至遭歐盟單位調查是否涉及市場壟斷，或是影響競爭公平性。

盡管先前強調旗下服務同時協助這些新聞業者帶來大量連入流量，並且協助其廣告曝光營收增加，但這些新聞業者仍認為Google服務影響期網站流量表現，同時也造成廣告曝光營收降低。

此次宣布將透過付費方式使用包含德國明鏡週刊 (Der Spiegel)、法蘭克福匯報 (Frankfurter Allgemeine Zeitung)、時代週報 (Die Zeit)、萊茵郵報 (Rheinische Post)、澳洲施瓦茲傳媒 (Schwartz Media)、對話 (The Conversation)、至日傳媒 (Solstice Media)，以及巴西Diario Associados與A Gazeta旗下新聞內容，或許就是為了平息相關爭議。

Google表示，此類合作預計會應用在今年稍晚預計推出的新版新聞服務，未來也計畫增加更多付費合作內容，並且將以免費形式繼續提供使用者觀看。

類似情況，Facebook原先藉由Instant Articles項目與新聞業者合作，但後續新聞業者發現將內容全數提供給Facebook，實際上所能換取廣告及導流效益並不高，因此後續紛紛宣布退出與Facebook合作。

在後續合作中，Facebook改以直接向新聞業者付費，並且推出Facebook News新聞分頁服務，不僅讓新聞業者預先獲得內容支付費用，更可透過內嵌廣告增加營收，甚至也能獲得額外導流效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 澳洲 德國 Google

延伸閱讀

疑遭中國滲透 澳洲新南威爾斯省議員住處辦公室被搜

在野黨議員親中 澳洲情報單位搜索查辦

巴西總統懷疑感染新冠肺炎 可能第3度採檢

冷鋒降臨改變飛行方向 蝗蟲大軍不再逼近巴西

相關新聞

台人看片不愛用Pornhub？ 網曝xvideo勝出關鍵原因

知名成人網站Pornhub為全球最大色情網站之一，如果要「看謎片」網友們首先想到的一定是它，不過日前卻有網友發現，在台灣地區「Pornhub居然輸給xvideo」，引起大批網友們討論起兩者的優缺點，其中就有網友透露關鍵原因，是因為Pornhub的「介面」太窄了！

學會摔跤，才知怎麼站 SurveyCake創辦人劉邦彥闖進世界

劉邦彥，新芽網路25sprout的共同創辦人，26歲那年，他用20萬積蓄和學弟郭育廷一起創業，提供網路技術和雲端應用服務。創業超過8年，旗下的SurveyCake雲端問卷，已累積超過25萬名用戶、100家企業客戶遍及五大洲，另有超過一萬對新人使用SurveyCake問卷完成終身大事。

Google將向德國、澳洲、巴西在地新聞業者支付內容使用費

Google宣布，將向澳洲、巴西、德國在內地區境內媒體業者支付新聞內容使用費，並且預計應用在旗下新版新聞服務。

仇恨言論審查透明度 歐盟：僅臉書合格

社群平台審查仇恨言論的透明度不佳，竟只有臉書合格！過去4年，多數科技平台皆同意遵守歐盟的標準，下架非法仇恨言論。然而歐盟日前表示，雖然仇恨言論被有效下架...

眼見未必是真 Google推圖像查核標籤

搜尋引擎巨擘谷歌（Google）公司今天表示，為致力根除假圖、假影片，公司在照片與影音搜尋上新增添「事實查核」（fact...

Face App把吳怡農變「女兒身」 網戀愛：男女都是天菜！

手機修圖軟體Face App推出性別調換功能，可將相片中的人臉「變性」，近來在網路上掀起一股熱潮。日前就有一名女網友在Dcard發文，她將擁有高人氣的吳怡農變成「女兒身」，沒想到竟然同樣擁有超高顏值，令她驚嘆「農農怎麼可以這麼正…」，貼文一出，吸引4千多位網友按讚，網友們也驚艷表示「男女都是天菜」！

你已被AI監控？唐鳳：請求刪除個資是你的基本人權！

人類創造的AI會失控嗎？面對個人的大數據行為被互聯網巨頭掌控，行政院數位政委唐鳳建議，我們要把個人的數據權，當成自己的基本人權來看待。

臉書終於刪了川普廣告！納粹圖示違反仇恨組織社群政策

臉書在本週四移除了一系列川普的競選廣告，遭到臉書疑慮的貼文上，出現的是一個倒紅色三角形的圖像，這個紅色三角標示在納粹時期被用來代表集中營的政治犯，川普這則煽動性的競選廣告，主要是號召臉書網友簽署請願書，反對「反法西斯主義活動」（Antifa）。

每月4.99美元！Mozilla正式推出付費VPN服務

Mozilla 從去年開始啟動了加密網路瀏覽管道「Firefox Private Network」，當時雖然沒有冠上 VPN 的稱號，但實際上作用一模一樣。不過他們現在更名為「Mozilla VPN」，以每月 4.99 美元的價格推出正式版了！

色情IG帳號勿擾！教你如何禁止奇怪的帳號留言＆亂標記在它的貼文上

大家最近 Instagram 是不是都被一些色情留言攻陷！隨便發一篇文，下面都會有奇怪的留言...要不然就是會有色情帳號 Tag 你！真的是檢舉不完！為了不讓這些奇怪的帳號再繼續作亂，我們可以從自己的 Instagram 帳號去設定，防止他們在貼文下方留言＆亂標記我們還出現在我們的個人頁面上！

臉書新增親子社團 為家長設計匿名貼文等3項功能

社群平台臉書（Facebook）今天宣布，即日起用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用3項專為家長設...

臉書執行長祖克柏：用戶可選擇關閉政治廣告

臉書執行長祖克柏16日投書今日美國報，表示臉書及旗下另一程式Instagram的用戶，即日起可選擇關閉政治廣告投放。

熱門新聞

Facebook確認終止銷售Oculus Go 未來聚焦進階VR裝置

Arm已經準備透過Google Play Store 讓Mali GPU獲得軟體升級

微軟收購以色列網路安全供應商CyberX 打造更安全的物聯網平台

與蘋果合作發行Apple Card的高盛銀行 也推出免費使用字體

Google將向德國、澳洲、巴西在地新聞業者支付內容使用費

Google釋出ARCore 1.18版本 藉由Depth API實現更精準擴增實境效果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。