Google將向德國、澳洲、巴西在地新聞業者支付內容使用費

Google宣布，將向澳洲、巴西、德國在內地區境內媒體業者支付新聞內容使用費，並且預計應用在旗下新版新聞服務。

在此之前，Google曾被歐洲指控透過其搜尋服務任意使用內容，造成新聞內容網站導入流量大幅降低。不過，Google在後續反駁說法則強調僅以搜尋引擎將此類新聞內容建立搜尋索引，使用者要閱讀內容，原則上還是要點入新聞連結進行觀看。

但以目前絕大部分的瀏覽行為，許多使用者多半是觀看標題與內容摘要為主，因此Google透過搜尋引擎建立新聞內容索引，或是透過app蒐集各個新聞網站內容，即便強調僅只是方便使用者搜尋想看內容，但實際上還是會大幅影響這些新聞網站連入流量，進而造成網路廣告營收下滑。

而由於Google在搜尋服務同時埋入廣告連結，或是廣告項目，因此透過新聞搜尋與索引功能，同時也讓Google賺進大量廣告曝光費用，因此也讓Google遭歐洲新聞業者控告，甚至遭歐盟單位調查是否涉及市場壟斷，或是影響競爭公平性。

盡管先前強調旗下服務同時協助這些新聞業者帶來大量連入流量，並且協助其廣告曝光營收增加，但這些新聞業者仍認為Google服務影響期網站流量表現，同時也造成廣告曝光營收降低。

此次宣布將透過付費方式使用包含德國明鏡週刊 (Der Spiegel)、法蘭克福匯報 (Frankfurter Allgemeine Zeitung)、時代週報 (Die Zeit)、萊茵郵報 (Rheinische Post)、澳洲施瓦茲傳媒 (Schwartz Media)、對話 (The Conversation)、至日傳媒 (Solstice Media)，以及巴西Diario Associados與A Gazeta旗下新聞內容，或許就是為了平息相關爭議。

Google表示，此類合作預計會應用在今年稍晚預計推出的新版新聞服務，未來也計畫增加更多付費合作內容，並且將以免費形式繼續提供使用者觀看。

類似情況，Facebook原先藉由Instant Articles項目與新聞業者合作，但後續新聞業者發現將內容全數提供給Facebook，實際上所能換取廣告及導流效益並不高，因此後續紛紛宣布退出與Facebook合作。

在後續合作中，Facebook改以直接向新聞業者付費，並且推出Facebook News新聞分頁服務，不僅讓新聞業者預先獲得內容支付費用，更可透過內嵌廣告增加營收，甚至也能獲得額外導流效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》