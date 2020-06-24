仇恨言論審查透明度 歐盟：僅臉書合格

社群平台審查仇恨言論的透明度不佳，竟只有臉書合格！過去4年，多數科技平台皆同意遵守歐盟的標準，下架非法仇恨言論。然而歐盟日前表示，雖然仇恨言論被有效下架，但審查過程都不夠透明。根據統計，只有67.1%的言論處理有確實給予使用者反饋，且只有臉書有確實做到系統性處理仇恨言論，並且反饋給使用者。

《TechCrunch》報導，同意遵守歐盟審查網路仇恨言論的標準平台包括Google+、Youtube、Instagram、推特和Snapchat等。經過4年的努力，90%的仇恨言論都會在24小時內被標記，而其中71%經過審查為違法言論後，會遭到刪除。比起2016年只有28%的言論被妥善處理，這已經是相當大的進步。

然而歐盟認為，平台在處理仇恨言論審查時，過程不夠透明，沒有提供給使用者足夠的回應，告訴他們哪裡違反、為何違反。報告也顯示，各大平台在處理仇恨言論時，過程標準不一致，因為在不同時間處理的言論，評估出來的結果有明顯差異。

《EURACTIV》報導，歐盟這次的審查，有多國都沒有提供仇恨言論清除率的數據，如比利時、希臘和愛爾蘭。另外，數據顯示，關於仇視性取向的發言最常被檢舉為仇恨言論，其次是關於仇視外來者和吉普賽人言論。

《TechCrunch》認為，社群平台通常不太願意負責審查言論，且提倡言論自由。不過這樣的狀況正在慢慢轉變，如推特在2015年中，關閉了與ISIS活動相關的12萬5000個帳戶，臉書於同年9月，同意與德國政府合作，打擊仇恨言論，Google和推特隨後也加入與德國政府的合作。

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