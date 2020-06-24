台人看片不愛用Pornhub？ 網曝xvideo勝出關鍵原因

知名成人網站Pornhub為全球最大色情網站之一，如果要「看謎片」網友們首先想到的一定是它，不過日前卻有網友發現，在台灣地區「Pornhub居然輸給xvideo」，引起大批網友們討論起兩者的優缺點，其中就有網友透露關鍵原因，是因為Pornhub的「介面」太窄了！

Pornhub與xvideo同時在2007年推出，為全球知名色情影片分享網站，而Pornbub有一般免費會員及付費會員制，日前因肺炎疫情嚴重，還發起全球開放一個月全網免費觀看活動，掀起熱議。另根據Alexa排名，在全球網站排序中，目前Pornhub排在第58名，xvideo則排在第95名，兩者每月皆有30多億的高瀏覽量。

有網友在ptt看板Gossiping貼出台灣地區的使用網站排名，其中xvideo與Pornhub分別排在第8、15名，這結果令網友驚呼「Pornhub不是最大的嗎？」前陣子還送一個月會員，還有4K、AR超強功能，「為啥台灣排名xvideo遠大於Pornhub？」

網友PO出台灣地區網站使用排名。圖擷自ptt看板 Gossiping

該文吸引網友們熱議，有網友點出關鍵原因，原來問題出在「介面」上，有網友說「身為手機使用者，p完全比不了x，因為x在全螢幕時能自動轉向的功能大贏，介面我也更愛x」、「覺得xvideos介面比較開闊，porhub感覺比較窄，不喜歡」、「介面乾淨好用多了」。

還有其它網友分享自己的看法，有人就說「p的片快轉會卡住」、「xvideo是懷舊風格，找老片用的」、「p的片比較歐美，x的亞洲片多蠻多的」、「x的搜尋和挑選能力感覺比p好很多」、「有些影片xvideos比較挖的到寶」。