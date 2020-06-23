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眼見未必是真 Google推圖像查核標籤

中央社 / 舊金山22日綜合外電報導
谷歌（Google）在照片與影音搜尋上新增添「事實查核」（fact-check）標籤。 美聯社
谷歌（Google）在照片與影音搜尋上新增添「事實查核」（fact-check）標籤。 美聯社

搜尋引擎巨擘谷歌（Google）公司今天表示，為致力根除假圖、假影片，公司在照片與影音搜尋上新增添「事實查核」（fact-check）標籤。

法新社報導，當用戶透過Google搜尋照片與影音時，搜尋頁面所列圖片底下，會附有事實查核標籤。

Google產品經理柯恩（Harris Cohen）說：「照片與影音是個讓大家了解世界各地所發生事情的可信方式，但這類有力視訊媒介有缺陷，特別是當來源、真實性或脈絡上就啟人疑竇時。」

「從今天開始，我們在全球Google影像推出事實查核標籤，協助用戶瀏覽與搜尋時，對他們在網上所見，能有更多的判斷依據。」

Google新標籤是以獨立的事實查核機制ClaimReview資料庫為基礎。

柯恩說：「現在，當你透過Google搜尋照片時，在結果所列出的小圖底下，可以見到事實查核標籤。」

「當用戶點進小圖變成大圖時，便可見到事實查核摘要出現。這些標籤可能同時出現在有關特定圖像的事實檢查文章，以及某篇故事中圖像的事實檢查文章。」

Google表示，新標籤不會影響搜尋結果排名。

Google

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