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Face App把吳怡農變「女兒身」 網戀愛：男女都是天菜！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友使用Face App將吳怡農變換性別，引發群網熱議。圖擷自Dcard
網友使用Face App將吳怡農變換性別，引發群網熱議。圖擷自Dcard

手機修圖軟體Face App推出性別調換功能，可將相片中的人臉「變性」，近來在網路上掀起一股熱潮。日前有一名女網友在Dcard發文，她將擁有高人氣的吳怡農變成「女兒身」，沒想到竟然同樣顏值爆表，令她驚嘆「農農怎麼可以這麼正…」，貼文一出，吸引4千多位網友按讚，網友們也驚艷表示「男女都是天菜」！

外表帥氣亮眼的吳怡農擄獲不少粉絲，一名女網友在Dcard發文，表示自己將吳怡農的照片拿來轉換性別，沒想到變成女性的吳怡農竟然讓她「又再一次戀愛了」，許多網友紛紛讚嘆「真的正，有迪麗熱巴的感覺」、「男女都是天菜」。

貼文一出，便吸引4千多人按讚，除了吳怡農之外，網友們也開始將其他公眾人物的照片轉換性別，例如國民黨立委蔣萬安轉換成女性後，意外增添一股清新可愛感，令網友驚呼「好像湯唯……」，而無黨籍立委林昶佐、副總統賴清德變身後也同樣擁有亮麗外型。

網友也將蔣萬安變換性別，增添一股清新可愛感。圖擷自Dcard
網友也將蔣萬安變換性別，增添一股清新可愛感。圖擷自Dcard

其中民進黨議員王世堅變身後，竟成為網友熱議焦點，就有網友表示，「App連他的牙齒都矯正了，只是笑的我心裡發寒」。

王世堅轉換性別後成為網友熱議焦點。圖擷自Dcard
王世堅轉換性別後成為網友熱議焦點。圖擷自Dcard

吳怡農 Dcard 蔣萬安

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