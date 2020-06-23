你已被AI監控？唐鳳：請求刪除個資是你的基本人權！

人類創造的AI會失控嗎？面對個人的大數據行為被互聯網巨頭掌控，行政院數位政委唐鳳建議，我們要把個人的數據權，當成自己的基本人權來看待。

老大哥在盯著你！眾多高科技公司利用人們的每一次網頁搜索、定位點讚與網購，甚至是臉部表情，夜以繼日大量收集人們的個人數據。除了提升生活便利，其實也在看不見的層面，給社會帶來了巨大變化，而這些科技公司則獲得了空前強大的權力。

針對數位霸權，行政院數位政委唐鳳給出的解讀是「監控式資本主義」。

這個名詞源於哈佛大學教授祖波夫（Shoshana Zuboff）的一本書《監控資本主義：在新的權力前沿為人類未來而戰》，書中描述了Google從20多年前開始，收集使用者資料，然後賣給廣告商的決策過程。

事實上，寫下全球暢銷1200萬冊《人類大歷史》和《人類大命運》之後，以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的第三部曲《21世紀的21堂課》，也極力強調了數位獨裁的危機。「我們可能以為自己有自由意志，但其實幕後都被演算法操縱，」哈拉瑞寫道。

未來很有可能的一個狀況是，一小群精英由於擁有大數據和演算法，使得財富和權力集中於他們的手中。糟糕的是，社會階級因此再也無法產生流動，貧富差距更加明顯。面對這種不公平，人們應該現在就開始著手預防。

維護隱私！自己的個資自己管

因應「監控式資本主義」，唐鳳指出，首先公民要知道，每一個人其實都有請求刪除、副本及請求修改的權利，而且這不可以「以合約同意」為拋棄，「這是任何人都有的類似基本人權。」

如同知道網購有七天的鑑賞猶豫期，接到詐騙電話可以打165，唐鳳認為，對於個資，大家也要懂得請求副本、刪除、更新、解釋、給出交代的權利，「如果自己都沒有這一些基本的公民素養，當然就會有人趁虛而入。」

為了舉例說明，唐鳳特地在辦公室裡在白牆上投影，秀出一個維護隱私的實際作法。

疫情蔓延全球，政府號召國人響應國際人道救援，捐贈剩餘口罩給需要的國家與第一線醫護人員，只要在「taiwancanhelp.com.tw」網站登記即可。

唐鳳親自輸入自己的名字進行查詢，網頁上立刻顯現，唐鳳貢獻了六片，另外還有唐鳳旻、唐鳳仙等人的響應片數，旁邊還註明了日期。

這個應用程式的設計獨特之處在於，捐贈口罩的人可以選擇「公開姓名」或者是「默默行善」，完全遵從個人意願。選擇前者的話，雖然最終公開展示了個人姓名，但這些個資是在當事人很明確被告知之下，才被公開。而且資料集只有三個欄位，很清楚告知每一個使用者到底會公開哪些資訊。

對抗數據霸權，選擇性購買或抵制

「在充分告知、公共利益目的及自願提供的前提下，讓整個世界看到台灣人民的善心，」唐鳳說，這個過程令選擇權變成顯名權，人們到底付出什麼、換得了什麼，所有人都明確瞭解，自然沒有人們是被動式被蒐集數據的問題，也不會對隱私造成非常大的侵犯。

面對數據霸權，唐鳳也認為，人們可以選擇性購買對環境跟社會有幫助的服務和產品，以及選擇性去抵制對社會、環境不利的服務、產品，「這個力量才是大的，監管只是最後面的後盾。」

在唐鳳的認知中，一貫將AI視為「輔助式的智能」，AI是把人類工作中宛如機械人的「異化部分」慢慢取代掉，但無法取代人類的好奇心、創意與互動價值。

「如果你有一個助理，如果幫你決定你的行程，而且透露你的隱私給別人，你問他為何這樣安排的時候，他都不給你交代，那麼，你馬上就會把那個助理fire掉，」唐鳳說：「你怎麼期待助理，就怎麼樣期待輔助式的智能。」

（文 / 邱莉燕 攝影 / 池孟諭、陳之俊 本文出自2020.06.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）