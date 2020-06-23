快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你已被AI監控？唐鳳：請求刪除個資是你的基本人權！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／行政院數位政委唐鳳。池孟諭攝
圖／行政院數位政委唐鳳。池孟諭攝

人類創造的AI會失控嗎？面對個人的大數據行為被互聯網巨頭掌控，行政院數位政委唐鳳建議，我們要把個人的數據權，當成自己的基本人權來看待。

老大哥在盯著你！眾多高科技公司利用人們的每一次網頁搜索、定位點讚與網購，甚至是臉部表情，夜以繼日大量收集人們的個人數據。除了提升生活便利，其實也在看不見的層面，給社會帶來了巨大變化，而這些科技公司則獲得了空前強大的權力。

針對數位霸權，行政院數位政委唐鳳給出的解讀是「監控式資本主義」。

這個名詞源於哈佛大學教授祖波夫（Shoshana Zuboff）的一本書《監控資本主義：在新的權力前沿為人類未來而戰》，書中描述了Google從20多年前開始，收集使用者資料，然後賣給廣告商的決策過程。

事實上，寫下全球暢銷1200萬冊《人類大歷史》和《人類大命運》之後，以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的第三部曲《21世紀的21堂課》，也極力強調了數位獨裁的危機。「我們可能以為自己有自由意志，但其實幕後都被演算法操縱，」哈拉瑞寫道。

未來很有可能的一個狀況是，一小群精英由於擁有大數據和演算法，使得財富和權力集中於他們的手中。糟糕的是，社會階級因此再也無法產生流動，貧富差距更加明顯。面對這種不公平，人們應該現在就開始著手預防。

維護隱私！自己的個資自己管

因應「監控式資本主義」，唐鳳指出，首先公民要知道，每一個人其實都有請求刪除、副本及請求修改的權利，而且這不可以「以合約同意」為拋棄，「這是任何人都有的類似基本人權。」

如同知道網購有七天的鑑賞猶豫期，接到詐騙電話可以打165，唐鳳認為，對於個資，大家也要懂得請求副本、刪除、更新、解釋、給出交代的權利，「如果自己都沒有這一些基本的公民素養，當然就會有人趁虛而入。」

為了舉例說明，唐鳳特地在辦公室裡在白牆上投影，秀出一個維護隱私的實際作法。

疫情蔓延全球，政府號召國人響應國際人道救援，捐贈剩餘口罩給需要的國家與第一線醫護人員，只要在「taiwancanhelp.com.tw」網站登記即可。

唐鳳親自輸入自己的名字進行查詢，網頁上立刻顯現，唐鳳貢獻了六片，另外還有唐鳳旻、唐鳳仙等人的響應片數，旁邊還註明了日期。

這個應用程式的設計獨特之處在於，捐贈口罩的人可以選擇「公開姓名」或者是「默默行善」，完全遵從個人意願。選擇前者的話，雖然最終公開展示了個人姓名，但這些個資是在當事人很明確被告知之下，才被公開。而且資料集只有三個欄位，很清楚告知每一個使用者到底會公開哪些資訊。

對抗數據霸權，選擇性購買或抵制

「在充分告知、公共利益目的及自願提供的前提下，讓整個世界看到台灣人民的善心，」唐鳳說，這個過程令選擇權變成顯名權，人們到底付出什麼、換得了什麼，所有人都明確瞭解，自然沒有人們是被動式被蒐集數據的問題，也不會對隱私造成非常大的侵犯。

面對數據霸權，唐鳳也認為，人們可以選擇性購買對環境跟社會有幫助的服務和產品，以及選擇性去抵制對社會、環境不利的服務、產品，「這個力量才是大的，監管只是最後面的後盾。」

在唐鳳的認知中，一貫將AI視為「輔助式的智能」，AI是把人類工作中宛如機械人的「異化部分」慢慢取代掉，但無法取代人類的好奇心、創意與互動價值。

「如果你有一個助理，如果幫你決定你的行程，而且透露你的隱私給別人，你問他為何這樣安排的時候，他都不給你交代，那麼，你馬上就會把那個助理fire掉，」唐鳳說：「你怎麼期待助理，就怎麼樣期待輔助式的智能。」

（文 / 邱莉燕 攝影 / 池孟諭、陳之俊 本文出自2020.06.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

唐鳳 個資 AI

延伸閱讀

藥局實名制口罩沒人要？網推「必買」：便宜免等超方便

戶外畢業典禮「電子花車」成頒獎舞台 網笑翻：當流水席在辦

畢業做什麼工作算人生勝利組？ 網指「這職業」生活品質爆表

足壇明星故鄉為他製作紀念雕像 「下半身涼涼的」球迷全看傻

相關新聞

你已被AI監控？唐鳳：請求刪除個資是你的基本人權！

人類創造的AI會失控嗎？面對個人的大數據行為被互聯網巨頭掌控，行政院數位政委唐鳳建議，我們要把個人的數據權，當成自己的基本人權來看待。

臉書終於刪了川普廣告！納粹圖示違反仇恨組織社群政策

臉書在本週四移除了一系列川普的競選廣告，遭到臉書疑慮的貼文上，出現的是一個倒紅色三角形的圖像，這個紅色三角標示在納粹時期被用來代表集中營的政治犯，川普這則煽動性的競選廣告，主要是號召臉書網友簽署請願書，反對「反法西斯主義活動」（Antifa）。

每月4.99美元！Mozilla正式推出付費VPN服務

Mozilla 從去年開始啟動了加密網路瀏覽管道「Firefox Private Network」，當時雖然沒有冠上 VPN 的稱號，但實際上作用一模一樣。不過他們現在更名為「Mozilla VPN」，以每月 4.99 美元的價格推出正式版了！

色情IG帳號勿擾！教你如何禁止奇怪的帳號留言＆亂標記在它的貼文上

大家最近 Instagram 是不是都被一些色情留言攻陷！隨便發一篇文，下面都會有奇怪的留言...要不然就是會有色情帳號 Tag 你！真的是檢舉不完！為了不讓這些奇怪的帳號再繼續作亂，我們可以從自己的 Instagram 帳號去設定，防止他們在貼文下方留言＆亂標記我們還出現在我們的個人頁面上！

臉書新增親子社團 為家長設計匿名貼文等3項功能

社群平台臉書（Facebook）今天宣布，即日起用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用3項專為家長設...

臉書執行長祖克柏：用戶可選擇關閉政治廣告

臉書執行長祖克柏16日投書今日美國報，表示臉書及旗下另一程式Instagram的用戶，即日起可選擇關閉政治廣告投放。

LINE 10.10.0更新安卓先行 優化貼圖介面

通訊軟體LINE今天宣布推出10.10.0更新，為了讓用戶更便利運用擁有的貼圖，在這次改版中，有多項針對貼圖使用介面的優...

Facebook開始測試 在Messenger服務增加額外加密保護

Facebook目前已經開始讓少部分iOS平台使用者在Messenger服務測試額外保護機制，避免個人隱私可能意外遭竊。

抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要來強化網軍帳號所發表內容的正當性。

微軟拒絕向美警方提供面部識別軟件

繼亞馬遜和IBM之後，微軟也拒絕向美國警方提供面部識別智能軟件。該公司表示，目前不會將這種技術出售給警察當局，除非推出了相關的聯邦法規。微軟公司法律部主管史密斯（Brad Smith）在《華盛頓郵報》

搜尋程式錯誤涉政治聯想？Google：非人為刻意操作

Google搜尋日前發生打亂碼竟出現「陳菊善款」的搜尋建議關鍵字，涉及政治敏感議題，Google今天說明，這項程式錯誤並...

YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告

許多民眾閒暇時刻喜歡看影片打發時間，然而穿插在影片中出現的廣告卻讓人煩不勝煩，因此自2019年年底YouTube開放Premium訂閱服務，主打用戶觀看影片免廣告後，不少人為了順暢的看片體驗紛紛加入會員。

熱門新聞

和英特爾掰掰 蘋果WWDC 2020發表自研晶片「Apple Silicon」

蘋果WWDC20宣告近年最大幅更新 5大平台新功能快速重點摘要

蘋果WWDC即將登場 一系列重點搶先看

3分鐘看蘋果WWDC 2020開場要點

iOS 14何時發布？可支援升級裝置一次看 iPhone 6s再戰一年

iOS 14終於加入桌面小工具 iPhone能做數位車鑰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。