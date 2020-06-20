臉書終於刪了川普廣告！納粹圖示違反仇恨組織社群政策

從推特到臉書，川普持續踩到社群平台的雷..

臉書在本週四移除了一系列川普的競選廣告，遭到臉書疑慮的貼文上，出現的是一個倒紅色三角形的圖像，這個紅色三角標示在納粹時期被用來代表集中營的政治犯，川普這則煽動性的競選廣告，主要是號召臉書網友簽署請願書，反對「反法西斯主義活動」（Antifa）。

反法西斯主義運動（Antifascist Action，簡稱 Antifa）起源於1930年代、並於1980年代重生於德國的一股極左派政治運動總稱，在今年五月全美鬧得沸沸揚揚非洲裔美國人喬治·弗洛伊德遭白人警察殺害事件，引發全美國動盪不安，據傳 Antifa 有參與其中，而川普也藉此將組織成為自己的替死鬼，在個人 Twitter 上聲稱會將 Antifa 定爲「恐怖組織」。

藉由反法西斯運動的情緒分散對總統的憤恨為主要目的，上面顛倒的紅色三角形的圖像，代表的是納粹集中營中政治犯，臉書根據仇恨團體的社群守則，認為競選活動的廣告攻擊了反法派。

先前，臉書執行長祖克伯力圖與美國總統川普的爭端劃清界線，對於推特對川普推文貼上警示標籤，祖克伯表示臉書政策和推特不同，雖然也對誤導性內容貼上標籤，但並不檢視政治人物所發的文章，臉書認為不該充當真相仲裁者，不過這回臉書也以相關組織仇恨政策刪了總統候選人的廣告。

稍早廣告仍然可在Facebook的廣告庫中看到，包含川普自己的 Facebook 專頁、副總統麥克·彭斯（Mike Pence）的頁面以及川普競選的帳戶上，煽動性的廣告貼文內容這回受到臉書的壓制。

針對移除川普廣告活動，臉書發言人則表示，臉書移除這些貼文與廣吿是由於內容違反了臉書的社群平台守則，違反臉書組織仇恨的相關政策。我們的政策禁止在沒有討論上下文的情況下，使用仇恨團體的象徵標誌。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》