每月4.99美元！Mozilla正式推出付費VPN服務

Mozilla VPN 含括 30 幾個國家的伺服器，並且一組 Mozilla VPN 可以支援含括 Windows、Android、iOS、ChromeOS 五台設備。

Mozilla 從去年開始啟動了加密網路瀏覽管道「Firefox Private Network」，當時雖然沒有冠上 VPN 的稱號，但實際上作用一模一樣。不過他們現在更名為「Mozilla VPN」，以每月 4.99 美元的價格推出正式版了！

Mozilla VPN 含括 30 幾個國家的伺服器，並且一組 Mozilla VPN 支援含括 Windows、Android、iOS、ChromeOS 的五台設備（MacOS、Linux 尚在開發中）。Mozilla VPN 由 Mullvad 提供的伺服器與 Wireguard 協議所打造，號稱速度比傳統 VPN 更快，而且絕對不保存任何類型的紀錄（但還是需要註冊 Firefox 帳戶）。

不過要注意的是，Mozilla VPN 跟 Firefox 的 VPN 瀏覽器外掛是分開的， Firefox 瀏覽器 VPN 服務只加密透過瀏覽器的流量，並不會加密電腦或手機上其他應用程式所傳出去的封包，每月最多保護 12 個小時。（但 Firefox 瀏覽器 VPN 即將推出的 Beta 版將以每月 2.99 美元提供無限流量保護。）

目前 Mozilla VPN 還僅只向美國使用者開放，台灣使用者可能要再等等了；不過真有興趣的讀者不妨去填 Waitlist 來獲得最新消息。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》