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色情IG帳號勿擾！教你如何禁止奇怪的帳號留言＆亂標記在它的貼文上

聯合新聞網 / 電獺少女

這些色情帳號真的是刪不完、檢舉不完

大家最近 Instagram 是不是都被一些色情留言攻陷！隨便發一篇文，下面都會有奇怪的留言...要不然就是會有色情帳號 Tag 你！真的是檢舉不完！為了不讓這些奇怪的帳號再繼續作亂，我們可以從自己的 Instagram 帳號去設定，防止他們在貼文下方留言＆亂標記我們還出現在我們的個人頁面上！

不要在我的貼文底下留色情留言！

對於那些奇怪帳號在你的發文下方留言，有兩種方法可以處理一下，第 1 種方法是限制留言的對象，只允許「你追蹤的用戶和你的粉絲」可以留言，第 2 種手動過濾留言，凡是有人留言奇怪的字詞，Instagram 就會把這則留言隱藏

1、限制留言對象

先教大家第一種方法要如何設定「限制留言對象」，先到「設定」>>「隱私設定」>>「留言」，裡面就可以設定哪些人可以在你的貼文底下留言

選項有四個，大家可以選擇「你追蹤的用戶和你的粉絲」，代表你追蹤的對象跟追蹤你的人才可以留言，通常那種色情帳號不會追蹤你，只會四處留言刷存在感，所以這些色情帳號就無法留言啦！

2、過濾留言

好那如果這些色情帳號變本加厲，開始追蹤你了怎麼辦 XD，在剛剛「留言」的控制頁面下方有個「過濾」>>請打開「手動過濾」，這邊可以輸入一些敏感的字詞，你想一下這些色情留言都留什麼，例如：內褲、胸部、香蕉、裸體，反正你看到什麼就把最敏感的字詞給加上去！記得要用逗號分隔，這樣 Instagram 就會幫你過濾留言，只要留言裡面有這些字詞，Instagram 就會自動幫你隱藏留言

色情帳號不要再 Tag 我了！

講完貼文底下的奇怪留言，應該也有很多人遇到的是被標註在奇怪的貼文上，貝爾自己就有好幾篇 XDDD，直接打亂我的版面，好氣喔！這時候我們就要讓他們無法成功 Tag 我們！！

一樣先到「設定」>>「隱私設定」，這次進到「標籤」裡，把「手動批准標籤」的選項打開，這樣想標註你的人還是可以標記你，但這篇貼文就不會出現在你的 Tag 頁面

那如果是朋友標註你，你可以進到「待確認的標籤」點選編輯>>新增，允許這篇貼文可以出現在你的 Tag 頁面，那如果是色情帳號，你就直接點選移除吧～

這個「手動批准標籤」不會溯及既往，所以如果你前面已經有被奇怪的帳號 Tag 可以到標記的頁面，右上角三個點點>>編輯選項>>「將我的標籤從貼文中移除」，就不會再看到這些奇怪的貼文出現在你的頁面上啦！

最近真的是一大批色情帳號，雖然有時候看大家回這些訊息的時候也是蠻有趣的 XDD，但檢舉久了真的還是覺得有點麻煩，趕快動手設定一下，阻止這些色情帳號來打亂我們清幽的小天地啊！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 色情網站

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