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臉書新增親子社團 為家長設計匿名貼文等3項功能

中央社 / 台北17日電
社群平台臉書（Facebook）今天宣布，即日起用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用3項專為家長設計的獨特功能，包括匿名貼文、標章、師徒計畫。 路透社
社群平台臉書（Facebook）今天宣布，即日起用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用3項專為家長設計的獨特功能，包括匿名貼文、標章、師徒計畫。 路透社

社群平台臉書Facebook）今天宣布，即日起用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用3項專為家長設計的獨特功能，包括匿名貼文、標章、師徒計畫。

臉書表示，透過這些新功能，家長可以更自在分享育兒經驗、找到對他們而言重要的內容，以及向他人尋求或提供建議。

臉書在親子類型的社團中新增「匿名貼文」的功能，讓成員可以在不公開身分的狀態，和社團成員討論較難以啟齒的話題。臉書表示，如果用戶面對財務狀況的擔憂，或是紓解失去孩子的負面情緒，並希望分享或瞭解相關回饋，匿名貼文將幫助他們促成相關討論。

臉書也在親子社團中新增「標章」功能，社團成員可以根據自己在育兒過程中的不同階段選擇適合的標章，讓其他成員清楚辨識。如果用戶希望尋找遇到相同狀況的其他用戶，標章可以讓他們找到他人並建立連結。預設的標章包含「新手父母」、「準爸媽」，讓家長們與相似的用戶建立更緊密的連結。

此外，臉書也將擴大「師徒計畫」至所有的親子社團。親子社團的管理員可以創立一個線上的師徒計畫，讓社團成員自由加入，透過這個計畫媒合導師與學員。臉書說明，社團成員可以選擇師徒計畫的合作夥伴，如果面對人生中一些重大時刻，例如懷孕、搬家或職涯轉換時，導師將提供相關指引。

親子 Facebook 臉書

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