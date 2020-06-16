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LINE 10.10.0更新安卓先行 優化貼圖介面

中央社 / 台北16日電
通訊軟體LINE今（16日）宣布推出10.10.0更新，在這次改版中，有多項針對貼圖使用介面的優化；Android平台從今起陸續上線，iOS將在近期上線。 示意圖／Ingimage
通訊軟體LINE今（16日）宣布推出10.10.0更新，在這次改版中，有多項針對貼圖使用介面的優化；Android平台從今起陸續上線，iOS將在近期上線。 示意圖／Ingimage

通訊軟體LINE今天宣布推出10.10.0更新，為了讓用戶更便利運用擁有的貼圖，在這次改版中，有多項針對貼圖使用介面的優化；Android平台從今天起陸續上線，iOS將在近期上線。

LINE在官方部落格說明，現在智慧型手機切換視窗時，很多手勢都從螢幕底部滑動。LINE貼圖的橫向選單原本也設在畫面底部，有時候滑動貼圖容易誤觸。更新LINE 10.10.0後進到聊天室，點選輸入框旁邊的貼圖圖示，會發現貼圖的橫滑選單調整到上面一點的位置，比較不容易誤觸。

貼圖介面還有2個小地方優化。首先，未點選的貼圖在選單中本來是黑白色，更新後改成彩色顯示，比較方便辨識。另一個優化是切換貼圖和表情貼的按鈕換成新圖示，更容易意會到是切換用途。

LINE 10.10.0還新增一個「#」的圖示，也就是「貼圖鍵盤分類」，只要點選符合當下情境的分類按鍵，就會找出對應的貼圖，例如好、謝謝、開心、拜託等。每個人看到的分類數量會因為擁有貼圖而不同，台灣用戶目前最多可以顯示12個分類。

此外，LINE表示，「訊息貼圖」有別以往貼圖，最大亮點是可以單張編輯儲存、每張貼圖最多可輸入100個字。繼日前支援電腦版使用後，在這次更新中，也在手機版加入了套用訊息貼圖的捷徑。

對於免費下載的企業貼圖或活動任務獲得的貼圖，過去在有效期限過後，需要手動刪除。更新到LINE10.10.0後，如果距離過期只剩下10天，在橫滑選單上會標示黃色點點，提醒在期限前多多運用。如果貼圖過期，在橫滑選單上會標示紅色點點；如果過期超過20天，系統會自動刪除。

針對Keep儲存空間，用戶更新到LINE 10.10.0後，從聊天室要把照片或影片等內容存到Keep時，可以選擇是否直接放入某個特輯，不用之後再去Keep找出來歸檔。

Android用戶也在LINE 10.10.0新增自動備份功能，目前主要針對文字訊息，儲存位置是用戶設定的Google雲端硬碟。

貼圖 LINE 智慧型手機 Android iOS

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