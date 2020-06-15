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Facebook開始測試 在Messenger服務增加額外加密保護

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook目前已經開始讓少部分iOS平台使用者在Messenger服務測試額外保護機制，避免個人隱私可能意外遭竊。

除了強調會全面加強端到端加密機制，讓使用者透過Messenger服務傳遞內容不會被「竊聽」，Facebook未來更會讓iOS平台使用者可選擇透過Face ID、Touch ID，或是密碼方式進行加密保護，並且可選擇結束使用Messenger後加密，或是在1分鐘、15分鐘與1小時後進行加密。

而依照Facebook說明，目前此項功能僅先在美國境內針對少部分IOS平台使用者提供測試，未來預期會開放更多人使用此項功能，同時也會開放Android平台用戶使用，讓使用者能在Messenger服務使用過程增加額外隱私保護。

雖然不少人會透過密碼、指紋或人臉識別機制加密保護手機隱私內容，但難免可能因為個人使用密碼被人猜中，或是手機處於解鎖狀態，導致手機內的儲存資料、使用服務內容被人窺看，因此，此次在Messenger服務加入額外隱私防護機制，就是為了避免此類情況發生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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