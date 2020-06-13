抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要來強化網軍帳號所發表內容的正當性。

根據 TheStreet 報導，本週四 Twitter 宣布，由於不少帳號與中國、俄羅斯、土耳其網軍攸關，違反平台操縱政策，因此將「永久刪除」（permanently removed）總共約 3.2 萬個帳號及其發表內容。

其中，來自中國的網軍帳號最多，約有 2.37 萬個，這些帳號多半用來發表有利於中國觀點的地緣政治內容。俄羅斯網軍帳號約有 1152 個，也不斷發表支持俄羅斯目前執政黨 United Russia 的言論內容，並攻擊政治異議人士。

而來自土耳其的網軍帳號則約 7340 個，多半發表支持土耳其右翼民粹政黨 AK Parti 的保守派言論，也力挺現任總統 Recep Tayyip Erdogan。除了政治言論，這些土耳其帳號也涉足商業領域，例如：發送與加密貨幣相關的垃圾郵件等。

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要用於強化網軍帳號所發表內容的正當性，例如：透過提高用戶互動，以便擴散影響力等。雖然這些帳號目前還沒被刪除，但 Twitter 已經鎖定調查中。

Twitter 表示，平台目標是提供公眾對話空間，因此將刪掉惡意行為者，以便增進公眾對重要議題的理解。

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》