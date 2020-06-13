快訊

200萬懸賞金…醫院副院長登山失聯多天 消防局公布搜尋航跡圖

超越英國…巴西成全球染疫死亡人數次高國家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

聯合新聞網 / INSIDE
不少帳號與中國、俄羅斯、土耳其網軍攸關，違反平台操縱政策，因此推特將「永久刪除」總共約 3.2 萬個帳號及其發表內容。路透
不少帳號與中國、俄羅斯、土耳其網軍攸關，違反平台操縱政策，因此推特將「永久刪除」總共約 3.2 萬個帳號及其發表內容。路透

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要來強化網軍帳號所發表內容的正當性。

根據 TheStreet 報導，本週四 Twitter 宣布，由於不少帳號與中國、俄羅斯土耳其網軍攸關，違反平台操縱政策，因此將「永久刪除」（permanently removed）總共約 3.2 萬個帳號及其發表內容。

其中，來自中國的網軍帳號最多，約有 2.37 萬個，這些帳號多半用來發表有利於中國觀點的地緣政治內容。俄羅斯網軍帳號約有 1152 個，也不斷發表支持俄羅斯目前執政黨 United Russia 的言論內容，並攻擊政治異議人士。

而來自土耳其的網軍帳號則約 7340 個，多半發表支持土耳其右翼民粹政黨 AK Parti 的保守派言論，也力挺現任總統 Recep Tayyip Erdogan。除了政治言論，這些土耳其帳號也涉足商業領域，例如：發送與加密貨幣相關的垃圾郵件等。

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要用於強化網軍帳號所發表內容的正當性，例如：透過提高用戶互動，以便擴散影響力等。雖然這些帳號目前還沒被刪除，但 Twitter 已經鎖定調查中。

Twitter 表示，平台目標是提供公眾對話空間，因此將刪掉惡意行為者，以便增進公眾對重要議題的理解。

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

土耳其 俄羅斯 推特 網軍

延伸閱讀

美國領事館土耳其籍雇員遭判刑 兩國再交鋒

Twitter槓川普再爆火花！搜尋「種族主義者」 川普被排第一順位

地中海風雲 希臘試圖攔檢土耳其軍艦護航貨輪

假帳號詐騙氾濫…Twitter規劃更簡單的自助帳號驗證機制

相關新聞

YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告

許多民眾閒暇時刻喜歡看影片打發時間，然而穿插在影片中出現的廣告卻讓人煩不勝煩，因此自2019年年底YouTube開放Premium訂閱服務，主打用戶觀看影片免廣告後，不少人為了順暢的看片體驗紛紛加入會員。

抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

除了刪掉中國核心網軍的大量帳號，Twitter 也發現有額外 15 萬個可疑帳戶，主要來強化網軍帳號所發表內容的正當性。

微軟拒絕向美警方提供面部識別軟件

繼亞馬遜和IBM之後，微軟也拒絕向美國警方提供面部識別智能軟件。該公司表示，目前不會將這種技術出售給警察當局，除非推出了相關的聯邦法規。微軟公司法律部主管史密斯（Brad Smith）在《華盛頓郵報》

微軟的AI新聞編輯上線後立刻出包…配錯說明圖片引來明星砲轟

前陣子我們報導過，微軟決定開除全球近百位「真人」新聞記者與編輯，並改為透過 AI 人工智慧，來為 MSN 網站、微軟新聞 App 等管道，挑選要讀者觀看的熱門新聞。但沒想到，AI 系統才上線不久居然馬上出包，而且還牽扯到近期非常敏感的種族議題。

光明正大再扒付費會員一層皮？愛奇藝「超前追劇」服務讓VIP付費用戶很受傷

去年底開播的中國戲劇《慶餘年》擁有高度人氣，但卻讓網路平台「愛奇藝」惹上官司，有中國大陸消費者向北京法院提告，指稱「愛奇藝」要求已經付費的 VIP 會員，還得在單片上再花一筆錢，才能夠「超前追劇」欣賞尚未播出的集數，等於變相侵害了原有的付費使用權益。

Facebook News新聞分頁正式在美國上線 加入更多在地新聞、影片內容

去年10月宣布推出，先開放少數美國境內用戶參與測試的Facebook News新聞分頁服務，主要是為了取代過往曾推出的Instant Articles服務，而此次以正式版本開放所有美國境內用戶使用後，更宣布加入更多美國在地新聞內容與影音內容。

假帳號詐騙氾濫…Twitter規劃更簡單的自助帳號驗證機制

過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)透露，Twitter可能準備著手進行全新用戶身分驗證機制，讓使用者能自行提供充分佐證文件情況下，由系統自動完成驗證。

Google亂碼輸入卻跳出「陳菊善款」 谷歌認錯修改

在萬事求問Google大神的情況下，有網友發現，若在Google搜尋頁面中，隨意打上亂碼，在幾排無意義的亂碼底下，竟出現「陳菊 善款」4字，且在Google Trend上針對此關鍵字並無流量暴增的情形，Google稍早已正式回應，表示搜尋機制的確出錯，現已修正，應不會再出現搜尋錯誤情形。

Twitter槓川普再爆火花！搜尋「種族主義者」 川普被排第一順位

Twitter 表示這是演算法的排序結果，只要看到某些詞彙常跟某個帳號一起出現，那就會增加該帳號的優先地位...

Instagram：就算照片提供嵌入選項 最好先取得授權再使用

針對第三方用戶是否能直接將Instagram中開放嵌入的照片用於其他網路平台，Instagram在向Ars Technica網站所提供回覆內容表示，在其服務條款並未提供以嵌入形式使用的二次授權模式，意味即便Instagram用戶上傳照片提供嵌入選項，依然不能在未事先取得同意，就隨意藉由嵌入方式使用這些照片內容。

Facebook開放可將照片、影片 備份至Google Photos功能

日前以小規模形式讓部分使用者能將上傳至Facebook的照片備份到Google Photos的功能，Facebook目前宣布將此項功能向所有使用者開放。

《誰是被害者》為什麼夠格 讓Netflix在台劇上雪恥一次？

在這波台劇浪潮中， OTT 平台助攻扮演了相當重要角色，某種程度上顛覆了過去台劇以有線電視台為核心的產製模式，但反過來看，《誰是被害者》又如何讓 Netflix 乃至境外 OTT 的在台內容佈局策略，多上一筆新的可能性呢？

熱門新聞

YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告

PS5終於亮相！黑白配色雙版本.新遊戲同步曝光

注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

微軟的AI新聞編輯上線後立刻出包…配錯說明圖片引來明星砲轟

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。