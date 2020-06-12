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微軟拒絕向美警方提供面部識別軟件

德國之聲 / 德國之聲

繼亞馬遜和IBM之後，微軟也拒絕向美國警方提供面部識別智能軟件。該公司表示，目前不會將這種技術出售給警察當局，除非推出了相關的聯邦法規。微軟公司法律部主管史密斯（Brad Smith）在《華盛頓郵報》組織的一次活動上說，相關法律必須建立在保護人權的基礎上。

亞馬遜此前已宣布停止向警方提供其面部識別軟件一年。 IBM則徹底退出此項交易。由於面部識別技術可以用來監視個人和歧視個別族群，因此在美國的廣泛使用受到越來越多的批評。舊金山等城市已經禁止使用該軟件。非裔美國人喬治·弗洛伊德（George Floyd）遭警方暴力致死後，民權活動家擔心，該程序可能導致示威期間有人遭非法逮捕。

看法對立

人臉識別利用攝像機或攝像頭采集的人臉圖像與數據庫中的人臉進行比較以識別個人。支持者認為使用該技術可以更快地澄清刑事犯罪案件，但警方還可以他用。年初，Clearview AI公司設計的一款應用程序引起了轟動。該程序擁有一個從各網站搜集了數十億照片的數據庫。 Google、YouTube和Twitter要求該公司停止搜集照片。

自非裔美國人弗洛伊德在一次警察野蠻執法行動中死亡後，關於歧視黑人和其他少數族裔的公開辯論規模擴大,美國各地爆發反對種族主義的抗議活動。

李京慧/凝煉 (法新社、路透社、德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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