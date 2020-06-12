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YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告
許多民眾閒暇時刻喜歡看影片打發時間，然而穿插在影片中出現的廣告卻讓人煩不勝煩，因此自2019年年底YouTube開放Premium訂閱服務，主打用戶觀看影片免廣告後，不少人為了順暢的看片體驗紛紛加入會員。近日有國外網友在Reddit上分享如何一鍵去除YouTube廣告的方法，讓眾人驚呼「真是太神奇啦」！
據該分享者表示，只要在YouTube影片網址的網域名稱後方加上一小點，變成「youtube.com.」，就能有效阻擋廣告，而且除非關掉整個視窗，否則在同個頁面中切換影片也不需要重複動作。他解釋，這是一個被遺忘的小bug，由於網站沒有對網域名稱（domain name）進行標準化，因此加上「.」後仍會視為同一網址並提供內容，但設定投放的廣告卻找不到匹配的網址，無法顯示。
不少網友表示「長知識」、「YouTube肯定會討厭他」、「太好了！剛好現在adblock越來越無感」，且實際測試在網址加上「.」後，影片皆可以有效的阻擋廣告並直接播放，但這個小漏洞在YouTube APP上無法使用。
不過也有網友噓爆此行為：「沒廣告，創作者喝西北風嗎？惡性循環」、「支持創作者很難嗎」認為阻擋廣告會讓YouTube創作者無收益，也將造成整個創作生態圈惡性循環，因此不建議大家使用。
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