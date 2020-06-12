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微軟的AI新聞編輯上線後立刻出包…配錯說明圖片引來明星砲轟

聯合新聞網 / T客邦
▲ 英國流行樂團 Little Mix 團員 Leigh-Anne Pinnock（左）跟 Jade Thirlwall（右）
▲ 英國流行樂團 Little Mix 團員 Leigh-Anne Pinnock（左）跟 Jade Thirlwall（右）

前陣子我們報導過，微軟決定開除全球近百位「真人」新聞記者與編輯，並改為透過 AI 人工智慧，來為 MSN 網站、微軟新聞 App 等管道，挑選要讀者觀看的熱門新聞。但沒想到，AI 系統才上線不久居然馬上出包，而且還牽扯到近期非常敏感的種族議題。

根據英國《衛報》指出，微軟旗下的 MSN 新聞網站，近日刊出了一則新聞，內容是有關英國流行樂團 Little Mix（混合甜心），其中一位成員 Jade Thirlwall 在校園中遭受種族歧視的心路歷程，這篇文章由英國《獨立報》所發表，接著獲得 MSN 進行轉載。

但是，這篇看似單純的一則採訪報導，由 MSN 的 AI 新聞編輯轉發並推薦給讀者後，卻造成了大問題，因為 AI 系統所選擇的新聞配圖，根本不是報導主角 Jade Thirlwall ，而是另一名 Little Mix 的團員 Leigh-Anne Pinnock。

如果說 AI 選擇的是兩位團員或樂團的大合照，那或許還說得過去，但 MSN 網站所呈現出來的照片，則是 Leigh-Anne Pinnock 與另一位男性，這讓新聞主角 Jade Thirlwall 忍不住在自己的 Instagram 上嘲諷 MSN，假設微軟想要轉載文章的話，麻煩請先確保配圖準確性，別讓讀者看笑話。

▲ Jade Thirlwall 在 Instagram 上對 MSN 開砲。
▲ Jade Thirlwall 在 Instagram 上對 MSN 開砲。

經《衛報》詢問微軟後，官方承認新聞圖片的搭配錯誤，確實是 AI 編輯不夠精準所產生的問題，這一切皆由自動化系統造成。可悲的是，上個月微軟才於英國開除了 27 名，專責熱門新聞挑選與推薦的人類編輯。

目前外界尚不清楚，到底是什麼原因導致了 AI 產生如此錯誤，但是鑑於微軟系統的自動化程度極高，該問題很可能是由於通訊社提供了「不正確的照片標籤」所引起

假設今天同樣情境是由人類編輯來負責，那麼配圖問題理論上一下子就會被揪出來，雖然 BBC 在日前也發生過，在 NBA 明星「小飛俠」Kobe Bryant 的追悼新聞中，錯誤配上另一名籃球巨星 LeBron James 的畫面，並於之後道歉承認「人為疏失」，但顯然 AI 若出了同樣的包，卻難以找到確切的人來怪罪。

微軟發言人後續向《衛報》表示，當 AI 的錯誤配圖發表之後，他們立刻進行了更換。

有趣的是，MSN 新聞網站「尚存」的真人編輯，據《衛報》說法已經遭到微軟高層警告，假設有其他媒體發表了關於「微軟 AI 編輯」的相關新聞，並且被 MSN 自動轉載，甚至被 AI 挑選且放到 MSN 網站頭條，那麼真人編輯就必須「手動下架」。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 英國 樂團 男性 微軟 種族歧視 Kobe Bryant LeBron James

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