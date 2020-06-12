微軟的AI新聞編輯上線後立刻出包…配錯說明圖片引來明星砲轟

前陣子我們報導過，微軟決定開除全球近百位「真人」新聞記者與編輯，並改為透過 AI 人工智慧，來為 MSN 網站、微軟新聞 App 等管道，挑選要讀者觀看的熱門新聞。但沒想到，AI 系統才上線不久居然馬上出包，而且還牽扯到近期非常敏感的種族議題。

根據英國《衛報》指出，微軟旗下的 MSN 新聞網站，近日刊出了一則新聞，內容是有關英國流行樂團 Little Mix（混合甜心），其中一位成員 Jade Thirlwall 在校園中遭受種族歧視的心路歷程，這篇文章由英國《獨立報》所發表，接著獲得 MSN 進行轉載。

但是，這篇看似單純的一則採訪報導，由 MSN 的 AI 新聞編輯轉發並推薦給讀者後，卻造成了大問題，因為 AI 系統所選擇的新聞配圖，根本不是報導主角 Jade Thirlwall ，而是另一名 Little Mix 的團員 Leigh-Anne Pinnock。

如果說 AI 選擇的是兩位團員或樂團的大合照，那或許還說得過去，但 MSN 網站所呈現出來的照片，則是 Leigh-Anne Pinnock 與另一位男性，這讓新聞主角 Jade Thirlwall 忍不住在自己的 Instagram 上嘲諷 MSN，假設微軟想要轉載文章的話，麻煩請先確保配圖準確性，別讓讀者看笑話。

▲ Jade Thirlwall 在 Instagram 上對 MSN 開砲。

經《衛報》詢問微軟後，官方承認新聞圖片的搭配錯誤，確實是 AI 編輯不夠精準所產生的問題，這一切皆由自動化系統造成。可悲的是，上個月微軟才於英國開除了 27 名，專責熱門新聞挑選與推薦的人類編輯。

目前外界尚不清楚，到底是什麼原因導致了 AI 產生如此錯誤，但是鑑於微軟系統的自動化程度極高，該問題很可能是由於通訊社提供了「不正確的照片標籤」所引起。

假設今天同樣情境是由人類編輯來負責，那麼配圖問題理論上一下子就會被揪出來，雖然 BBC 在日前也發生過，在 NBA 明星「小飛俠」Kobe Bryant 的追悼新聞中，錯誤配上另一名籃球巨星 LeBron James 的畫面，並於之後道歉承認「人為疏失」，但顯然 AI 若出了同樣的包，卻難以找到確切的人來怪罪。

微軟發言人後續向《衛報》表示，當 AI 的錯誤配圖發表之後，他們立刻進行了更換。

有趣的是，MSN 新聞網站「尚存」的真人編輯，據《衛報》說法已經遭到微軟高層警告，假設有其他媒體發表了關於「微軟 AI 編輯」的相關新聞，並且被 MSN 自動轉載，甚至被 AI 挑選且放到 MSN 網站頭條，那麼真人編輯就必須「手動下架」。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》