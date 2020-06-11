假帳號詐騙氾濫…Twitter規劃更簡單的自助帳號驗證機制

過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)透露，Twitter可能準備著手進行全新用戶身分驗證機制，讓使用者能自行提供充分佐證文件情況下，由系統自動完成驗證。

Twitter或Facebook等線上社群服務有越來越多政治人物、明星或名人加入使用，並且透過此類平台與支持者、粉絲進行互動，同時也會以此宣傳特定內容進行行銷，但也相對吸引不少有心人士假冒帳號，並且用於詐騙等行為。

因此Twitter與Facebook日前都分別提出各自帳號身分驗證服務，讓帳號使用者能透過認證標誌對外宣告身分為真。不過，要獲得驗證認可的話，往往需要提供充足的佐證文件，同時也必須等待服務端完成驗證，通常需要花費不少時間。

(圖／擷自黃文津 (Jane Manchun Wong)個人Twitter頁面)

從此次Twitter被挖掘出全新身分驗證機制，將可讓使用者自行提供可充分佐證個人身分文件，並且由系統自動完成驗證，顯然Twitter希望透過更簡單、快速且完整的方式驗證各個帳號持有人是否為本人。

而Twitter方面並未對黃文津貼文內容予以澄清，產品負責人Kayvon Beykpour更在推文回應內容表示目前正著手規劃更完整的自助驗證服務，預期可讓更多Twitter帳號使用者能透過驗證證明個人身分，屆此降低藉由假帳號詐騙比例。

Twitter is working on “Request Verification” 👀 (I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》